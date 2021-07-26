北市公布即期莫德納原用途、施打時間　蔡炳坤批中央：別再怪地方

▲蔡炳坤。（圖／北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

對於北市即將到期的莫德納疫苗如何處置，台北市副市長蔡炳坤26日在防疫記者會列出三批北市府接手的中央專案疫苗，並說明施打日期。他批評，中央跟地方一定要合作，而不是怪地方沒執行，對事情沒幫助，現在最大的問題就是疫苗不夠，「我們應該一起來問，問問中央，我們什麼時候可以接種莫德納疫苗？」

蔡炳坤表示，從整個疫苗接種到現場，一切在地方來講，相信不是只有台北市，各地方政府可能都面臨同樣問題，最沒辦法掌握的就是中央專案，所謂中央專案就是各部會專案接種第2劑人員、第2類人員，以及給第7類接種，在7月12日市長曾提出這些中央專案疫苗剩下的都掛在北市，他們覺得好像努力接種，但量還是那麼多。

蔡炳坤指出，7月13日中央指揮中心公布各縣市中央專案疫苗（莫德納），7月23日市長就講這些莫德納疫苗快要過期，隔日中央就公布各縣市即將到期的莫德納疫苗，的確莫德納疫苗當初都是在7月初一起下來的，7月初除了中央專案之外，還有給地方為長者接種的疫苗，當時一路都在接種莫德納疫苗，在7月15日之前全部都接種完畢，所以台北市長者75歲到65歲全部都接種莫德納疫苗，但中央的專案接種的速度比較慢，所以就會看到7月24日中央所公布全台還剩下7萬多劑莫德納疫苗，當中台北市剩1萬多，因為台北市專案特別多。

▲北市莫德納疫苗將屆效剩餘量。（圖／北市府提供）



北市府列出，北市府接手三批中央專案的莫德納疫苗，這三批由中央指定用途，提供指定對象直接到醫院接種，需待中央裁示，才可由地方政府或醫院接手，開放其他對象接種。

蔡炳坤進一步說明，這些疫苗從一開始放在醫院，也不是地方政府自己決定怎麼打，打到最後，有些疫苗時間也快接近，北市提出預警，也進行數量的調配，數量上每天都在減少，到昨天清查，莫德納疫苗剩下的劑量，效期在7月29日至8月2日的，今天全部接種完畢，8月2日到期的，7月30日會接種完畢，8月2日到8月6日到期的，會在8月2日接種完畢。





▲北市公布中央專案疫苗用途。（圖／北市府提供）



蔡炳坤認為，有必要讓大家了解，要解釋兩件事情，這兩天很多民眾，全台各地都問了2個問題，首先，為什麼莫德納疫苗快過期，還打不完？「我要跟各位講，不是打不完，是一定打得完，是我們必須要有決定權，我們才能夠做調配，所以這幾天就是趕快就各醫院的需求做調整，針對即將到期的，尤其他醫院做條配，讓他盡快來接種」。

其次，有關民眾質疑快過期的莫德納疫苗，能不能讓民眾接種？蔡炳坤指出，「民眾這樣的要求，其實是非常非常卑微的要求，你怎麼會讓疫苗過期了捏？我們能不能接種？我現在告訴各位民眾，事實上，即使現在，在醫院這些疫苗，也不是說要給誰接種，就給誰接種，」要按中央規定，包括目前在接種上面，第一到三類、孕婦、機組人員這些第一劑或第二劑來接種。

蔡炳坤強調，把這些問題解釋清楚，相信民眾就不會責備地方政府，地方政府壓力非常大，這兩天中央講了一句「打不完就收回」，「你想想看，哪一個縣市能夠承擔疫苗因為接種不完，被中央收回去這樣子的一個後果，所以我覺得接種疫苗這件事情，中央跟地方是合作的，一定要互相合作，不要彼此之間怪地方沒有執行，我覺得這樣子對整個事情沒有幫助，我們都很清楚知道，現在最大的問題就是疫苗不夠，不要再問可否接種莫德納疫苗，「我們應該一起來問，問問中央，我們什麼時候可以接種莫德納疫苗？」