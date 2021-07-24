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永和里長遭當街痛毆！槓上吳宗憲　藏鏡人落網3煞動機曝光

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區安和里長鄧長安日前質疑，藝人吳宗憲捐贈11萬個新冠快篩劑，根本是為衝旗下公司產品PGTalk下載量，並在臉書批評「把里長當打工仔」引發關注。不料事件剛告落幕，他15日發生車禍並遭2人打傷，警方調查發現為預謀犯案，循線逮到幕後主嫌並得知動手原因。

▲▼里長鄧長安當街被打！1個月前才槓吳宗憲　車禍爆粗口遭2男痛毆。（圖／記者游宗樺攝）

▲鄧長安在現場牽車，不料擦撞後方一輛雙載機車，雙方爆發衝突。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，藝人吳宗憲6月以PGTalk執行長身分對外表示，要捐11萬份新冠肺炎快篩劑，40歲里長鄧長安在臉書發文質疑，申請註冊PGTalk的方式有個資問題，批評吳宗憲想趁疫情衝APP的下載量，吳宗憲看到貼文火大喊告，並要鄧長安主動跟他聯繫，鄧長安隔天再批「我又不是你養的小弟」。

到了本月15日晚間9點多，鄧長安前往中正路牽車，把機車移出人行道停車格時，與後方一輛機車發生輕微擦撞，雙方連人帶車倒地，22歲的胡姓男騎士及後座的21歲吳男狼狽爬起，接著拿出鐵棍、大鎖攻擊。鄧長安不敵，逃到一間鞋店內求救，但胡、吳2人還不罷手，追進店內繼續毆打鄧長安，店員見狀嚇壞，趕緊打電話報案。

▲▼吳宗憲揚言告永和里長 里長：捐贈可以做得更圓融。（圖／圖／翻攝自鄧長安、吳宗憲臉書）

▲里長鄧長安（左）1個月前才因試劑捐贈槓上藝人吳宗憲（右）。（圖／翻攝自鄧長安、吳宗憲臉書）

胡、吳2人被帶回派出所後，供稱是鄧長安先罵髒話，他們氣不過才動手，雙方互告傷害。由於里長前一陣子才槓上吳宗憲，警方一度以為與此事有關，但後來調閱里長辦公室外監視器畫面發現，本月11、12日一名29歲陳姓男子曾在辦公室外徘徊，鬼鬼祟祟，懷疑這起行車糾紛並不單純。

後來警方在新店找到陳男，他坦承預謀犯案並解釋，自己跟胡、吳是熱愛動物的人，家中都有養貓或養狗，結果看到鄧長安曾在臉書發文說，「只要再有任何一個里民抱怨，野貓野狗造成他的損害或環境不潔，老子就叫相關單位來撲殺！絕不留情！」等有關撲殺動物的言論，讓他們非常不滿，決定找機會教訓。

因此策畫於本月15日先讓胡、吳二人騎車尾隨鄧長安，並趁機與其發生擦撞，再以行車糾紛為由動手。警詢後依傷害罪將陳、胡、吳移送法辦。

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