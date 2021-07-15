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快訊／新北+2「新莊、板橋」　1例與桃園朋友見面染疫

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為14例本土及4例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。針對新北市新增2例，市長侯友宜公布所在地區為，新莊與板橋。

侯友宜進一步說明，新莊新增個案為與桃園染疫朋友見面後被傳染，目前也驗出還有2位朋友也染疫，將於明日公布，已通報桃園市政府；板橋個案為家庭感染，是因父母於職場染疫後傳感，皆以居家隔離，目前共匡列6人。

指揮中心表示，今日新增之14例本土病例(其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為8例男性、6例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月7日至7月14日。個案分布以臺北市9例為最多，其次為桃園市3例、新北市2例；其中11例為已知感染源、3例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為1例男性、5例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月15日至6月29日，確診日介於5月26日至6月30日，死亡日介於7月6日至7月13日、。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月13日累計公布14,103位確診個案中，已有12,083人解除隔離，解隔離人數達確診人數85.7%。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案中，案15437為阿富汗籍40多歲男性，7月1日自阿富汗來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，7月13日檢疫期滿前採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案15446、案15447均為印尼籍20多歲男性漁工，受雇於同一公司，5月12日搭乘同班機自印尼來臺，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後均至防疫旅館完成居家檢疫並持續隔離至7月12日，7月13日由公司安排自費採檢，皆於今日確診；2人在臺期間並無症狀且無外出，已匡列接觸者4人，因有適當防護，均列自我健康監測。案15452為荷蘭籍40多歲男性，7月13日自阿拉伯聯合大公國(杜拜)來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時在機場採檢後至防疫旅館檢疫，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。
 

▲侯友宜召開防疫應變會議。（圖／市府提供）

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