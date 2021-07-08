「3萬薪資補貼」申請爆量！公總錢不夠　1900名運將領嘸救命錢

▲公路總局發放計程車、遊覽車以及小客車租賃業代僱駕駛3萬元薪資補貼。（圖／記者張一中攝）

記者賴文萱／台北報導

公路總局針對計程車、遊覽車以及小客車租賃業等提供3萬元薪資補貼，不過，由於今年申請人數比去年更加踴躍，多了約6400名，造成經費不足，目前仍有1900名審核通過的運將還等不到入帳。公路總局表示，已經向交通部申請用其他紓困計畫經費餘額改挹注來使用，最慢一周內都會撥付款項。

計程車駕駛行政院及交通部基於今年肺炎疫情急遽升溫，指示公路總局繼續辦理計程車客運業、遊覽車客運業駕駛人及小客車租賃業代僱駕駛人薪資補貼。

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公路總局先前已陸續將補助款項新台幣3萬元撥入駕駛人帳戶或以郵政匯票寄予駕駛人，但目前仍有1900名運將還沒領到救命錢。公路總局坦言，主要是今年申請人數踴躍，去年是10萬8418件，今年則暴增至11萬4878件，多了約6400件，超出原先經費匡列人數。

▲申請公路總局薪資補貼，可連繫各地監理機關。（圖／公路總局提供）

公路總局說，原本編列的預算在6月下旬就已經發完，目前審核通過的還有1900位運將，現在已向交通部申請將其他紓困計畫申請的經費餘額改挹注到這邊，預估最慢一周內運將就能收到撥付款向。

至於為何今年人數暴增？公路總局研判，可能是因為疫情影響，外面求職不順利，有人就轉投入到運輸業駕駛行列裡來，另外5月疫情衝擊，也讓提出申請的意願升高。

根據公路總局盤點，合計有超過8萬2千名駕駛能領取到發放的行政院補貼款項，共計發放超過24.6億元，另有14,818人已於其他機關領取補助。