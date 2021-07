美台裔史丹佛學者陳仁宜首度參選　宣布角逐加州主計長！

▲ 史丹佛大學台裔學者陳仁宜宣布挑戰爭取加州主計長。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社記者周世惠舊金山6日專電

史丹佛大學學者、台灣之子陳仁宜(Lanhee Chen)是全美知名的政治觀察家,今天他正式宣布角逐2022年的加州主計長,首次挑戰競選公職。

擅長政策分析的陳仁宜是美國國家廣播公司新聞網(NBC News)訪談節目「會晤新聞界」(Meet the Press)和許多政論節目的評論員,2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情期間,他經常受訪,成為美國觀眾熟悉的臉孔。

史丹佛大學台裔學者陳仁宜6日在推特正式宣布參選加州主計長(California State Controller)一職。他的推特帳號換上一張新的全家福照片,生日正好是7月4日美國國慶日,已婚,育有一子一女的他在推特介紹自己是一位「丈夫、父親、加州主計長候選人、公共政策領袖、解決問題的人和教育工作者」。

ICYMI: I'm running for CA Controller because I’ve had it with politics as usual hurting the state I love. It’s time to:

Finally hold the Sacramento politicians accountable

Make sure your tax dollars aren’t being wasted.

