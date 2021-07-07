美台裔史丹佛學者陳仁宜首度參選　宣布角逐加州主計長！

▲ 史丹佛大學台裔學者陳仁宜宣布挑戰爭取加州主計長。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者周世惠舊金山6日專電

史丹佛大學學者、台灣之子陳仁宜（Lanhee Chen）是全美知名的政治觀察家，今天他正式宣布角逐2022年的加州主計長，首次挑戰競選公職。

擅長政策分析的陳仁宜是美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）和許多政論節目的評論員，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，他經常受訪，成為美國觀眾熟悉的臉孔。

史丹佛大學台裔學者陳仁宜6日在推特正式宣布參選加州主計長（California State Controller）一職。他的推特帳號換上一張新的全家福照片，生日正好是7月4日美國國慶日，已婚，育有一子一女的他在推特介紹自己是一位「丈夫、父親、加州主計長候選人、公共政策領袖、解決問題的人和教育工作者」。

ICYMI: I'm running for CA Controller because I’ve had it with politics as usual hurting the state I love. It’s time to:

Finally hold the Sacramento politicians accountable

Make sure your tax dollars aren’t being wasted.

Let’s get started >> https://t.co/uxAXl503Oa pic.twitter.com/XydX8eOqtZ — Lanhee J. Chen (@lanheechen) July 7, 2021

陳仁宜的雙親來自台灣，父親是洛杉磯的執業醫師、母親是化學家。他在Youtube影片提到他在南加州成長、念公立高中的背景，一直是「湖人隊與道奇隊的粉絲」。43歲的陳仁宜擁有哈佛大學法學與政治學雙博士學位。

陳仁宜目前在史丹佛大學任教，同時擔任智庫胡佛研究所（Hoover Institute）研究員。他曾是共和黨聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）參選美國總統時的高階政策顧問、在小布希總統（George W. Bush）任內的白宮工作過，擔任美國衛生及公共服務部高階官員。

陳仁宜曾是共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）總統競選團隊的最高政策顧問，更早之前也協助加州州長參選人、前加州保險局長波茲納（Steve Poizner）的競選工作。

有過幫多位共和黨政治人物抬轎的經驗，不過這次是陳仁宜第一次挑戰競選公職，而且在向來為民主黨票倉的加州，以共和黨人身分參選，對加州選民來說，他是一個新臉孔。

以加州政府公布的選民登記資料，民主黨人比共和黨人多出22%。上一次共和黨人擔任加州州級公職職務是在2006年，包括主計長一職也長期由民主黨人競選成功。

在美國，主計長經由選民投票選出，是州政府的首席財政官。以加州而言，主計長協助管理全美最大的兩個公共退休基金，並在州內78個委員會和董事會任職，每年審查、監管超過1000億美元公共資金的發放和運用，為地方政府提供財政指導，且要負責揭露詐欺和濫用納稅人資金。

他在推文中表示，加州需要一個「戰士」擔任主計長，他將「檢視加州首府的一黨壟斷，揭露政府的欺詐和浪費，並確保能對州政府花的每一分錢都負責」。（編輯：陳惠珍）