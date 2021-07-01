每到月底總吃土！　這4生肖要「藏錢」才能財富自由

▲生肖「虎、兔、羊、豬」需用極端的手段，才有辦法存錢。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

實習記者高琳景／綜合報導

對於月光族來說，總有「賺的總是不夠花」的感嘆，不但每到月底就要吃土，更別說想要存錢了，探究其原因，除了薪水收入有限之外，可能也是因花錢慾望無法克制，才會導致「生吃都不夠」。究竟要如何才能存到錢呢？《科技紫微網》就指出，這「4生肖」需用極端的手段才有辦法存錢。

生肖虎

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今生彷彿跟錢有仇的你，因為特別奉行及時行樂，覺得辛苦工作之餘應好好慰勞自己，因此「存錢」成了你最天人交戰的爭執時刻。生肖虎若想存錢，就需仰賴「無情又嚴格」的強制性做法。

因為好面子的生肖虎很難說出自己沒錢，何況現在市面上還有由銀行擔任會頭的標會方式可以利用，更有保障；而另外一個方式就是，由你自己主動昭告天下要存錢，用群眾的約束力來幫忙你。

▲生肖虎需仰賴「無情又嚴格」的強制性做法，才有辦法存錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生肖兔

追求品味與精緻生活，對於流行趨勢又格外敏感，每月的生活費多半都會動用緊急預算。「存錢」的念頭雖然也曾出現，但執行上可說是相當敷衍，甚至有時還會借錢來維持想要的生活品質。

強烈建議你「準備一個有存錢孔的保險箱」，平時有多餘的錢就隨手往裡頭丟，鑰匙跟密碼則請家人保管。存滿一年後，才能在家人陪同下開啟，然後在家人監督下整筆轉做定存，如此方能避免輕易打破撲滿的急切心態，更有小金庫的驚喜值得期待。

生肖羊

喜歡交朋友又無法忍受看著別人豪氣的掏錢買單，所以屬羊的你出門在外花錢時特別快。即使現在疫情當道，無處享受買單樂趣，你一樣能透過線上購物來獲得滿足，如此一來，成為存不了錢的重災區，實在不足為奇。

生肖羊尤其「陶醉於刷卡」的時刻，只要簽個大名就能帶走商品，彷彿不必花一毛錢。這不僅讓你容易淪落到負債的邊緣，談存錢更是緣木求魚，奉勸你學著斷捨離、剪掉信用卡，連提款卡都鎖上，領到薪水、扣除生活費後，就用無卡存款模式把錢全部存起來，才能置之死地而後生。

▲生肖羊陶醉於「刷卡」的時刻，讓自己容易淪落到負債邊緣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生肖豬

容易對自己寬容，加上耳根子軟，看到身邊朋友吃喝玩樂，很難不動心參加。縱然內心有些罪惡感，但是你很快就會說服自己享受不是罪惡，等到回家看到錢包或帳單時，才想起未來的一桶金恐怕又要遙遙無期了。在這般痛並快樂著的循環中，自救實在很難，你唯一的希望就是仰賴外力與秩序了。

建議你，善用定期定額基金自動扣款，而且扣款日絕不超過發薪日隔天，就是要做得那麼絕，讓自己永遠見不到那些能輕易被你合理化動用的新台幣，覺得日子難熬時，就翻翻存摺或是基金明細表，希望和活力就會迴蕩在你樸素卻頑強的小日子裡。