深夜「小弄弄」搞微解封！3深V熱褲妹排排坐　高雄車行老闆慘了

▲高雄市一家車行找來三個辣妹朋友喝酒，結果被檢舉開罰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

三級警戒滿月，再加上高雄市多日本土病例「歸零」，似乎讓人「防疫觀念」鬆了！高雄市一家車行找來3名短褲長腿辣妹到辦公室喝酒，5個人在室內吃喝開心的時候，冷不防員警出現，當場開出5張告發單，一張罰款金額最高1.5萬，讓他們直說比「走店」還貴！

22日凌晨2時20分，高雄市鳥松區一家中古車行辦公室燈光明亮，而且還有人進進出出，民眾看到之後認為可能有「群聚」，所以打電話向警方舉發，員警抵達後，果然發現辦公室裡頭有幾個人，推開門一看，總共有5個人，其中三個還是短褲嫩妹。

▲高雄市一家車行找來三個辣妹朋友喝酒，結果被檢舉開罰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

5個人在辦公室裡頭聊天喝酒，滿桌子菜，一度讓警方以為可能變成了「私人招待所」，三名辣妹可能職業特殊，不過經過仔細詢問之後，確認他們真的是朋友，但也因為這樣明顯違反防疫規定，員警開出5張告發單，涉嫌違反傳染病防治法第三十六條，每人恐怕要面臨1萬5千元的罰款。

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