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安樂死雲霄飛車！俯衝510m「時速360」飆速旋轉　極限軌道玩到掛

@lukedavidson_

You Can Only Ride This Roller Coaster Once ##facts

orijinal ses - ponciklendin

記者吳美依／編譯

立陶宛工程師烏爾博納斯（Julijonas Urbonas）設計出一列「安樂死雲霄飛車」（Euthanasia Coaster），在假想情境中，24名乘客緩緩攀升至510公尺高空，按下按鈕後，以時速223英里（大約時速360公里）的極高速度飆過7個漸小螺旋軌道，最終因腦部缺氧死亡。

綜合外媒報導，乘客們抵達軌道頂端後，可以決定是否反悔，安全退回原點，但若按了「下墜」按鈕，將立刻展開一趟激烈旅程，經歷興奮、狂喜、失去部分視覺、失去意識，最後喪命。

▲▼立陶宛工程師設計的安樂死雲霄飛車。（圖／翻攝TikTok@lukedavidson_）

▲網友路克介紹立陶宛工程師設計的安樂死雲霄飛車。（圖／翻攝TikTok@lukedavidson_）

烏爾博納斯表示，乘客「在一眨眼的時間內，就會進入雲霄飛車的核心，也就是不斷旋轉的軌道，心臟隨著列車軌跡翻騰，身體彷彿繞著心臟旋轉」。他說，乘客此時很可能已經失去意識，因為「血液衝到身體下肢末梢，造成身體麻木，腦部缺氧」死亡。

「安樂死雲霄飛車」的理念是透過「一套假想死亡機器，以人性化設計優雅且愉悅地奪走人類生命」，但卻招致正反兩極評價，也掀起安樂死與倫理道德的激辯，儘管問世多年，仍未被打造出來。

TikTok網友路克（Luke Davidson）最近拍攝影片，介紹這一列「只能坐一次的雲霄飛車」，再度引發網友熱議。

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