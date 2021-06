最狂裝病！女經理眼前「昏迷頭撞地」拚請假　109萬人看他假摔

▲員工請病假,在經理眼前「昏迷頭撞地」,109萬人看他假摔。(圖/翻攝自推特)

記者趙蔡州/綜合報導

一名國外網友@ElpedroThe2nd日前在推特分享,他為了請假,在女經理面前「假裝昏迷」,嚇得對方馬上批准他的病假,不過在一年半後的一次酒喝聚會上,他酒醉不慎把事蹟吹噓了出來,所幸女經理沒有跟他計較,也讓他決定把當時的監視畫面PO上網路。

綜合外媒報導,@ElpedroThe2nd平常在一間超市工作,一年半前的某一天他因為宿醉,上班到一半突然想要請假回家,就先在女經理眼前露出痛苦的表情,接著直接往旁邊一倒重重摔在地板上,行為也確實讓女經理嚇了一大跳,後來也批准了他的請假。

▲@ElpedroThe2nd在女經理面前,表現自己身體不適,下一秒就假裝昏迷。(圖/翻攝自推特)

他透露,影片中他看起來摔得很嚴重,但其實自己根本沒有受傷,不過在事件發生後的一年半,他在某一次的酒喝聚會上,把這一個事件吹噓了出來,當時女經理也在旁邊,還好女經理沒有要跟他計較。

@ElpedroThe2nd後來決定把監視畫面PO上網路,短短3天就有超過109萬人次觀看,網友看了紛紛調侃他「為了請假也是拚了」、「想拿奧斯卡嗎」,也有人說「表面經理沒計較,內心就……」、「別傻眼,上司一定記住你了」。

What’s the best way you’ve ever blagged getting off work sick this is mine it was Boxing Day I was hungover and 18 and wanted to go out later so decided to pull this off made sure the manager was there as well pic.twitter.com/wIBuu2KWGL