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最狂裝病！女經理眼前「昏迷頭撞地」拚請假　109萬人看他假摔

▲▼影帝級裝病請假　百萬人驚睹！他在女經理面前直接昏倒。（圖／翻攝自推特）

▲員工請病假，在經理眼前「昏迷頭撞地」，109萬人看他假摔。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

一名國外網友@ElpedroThe2nd日前在推特分享，他為了請假，在女經理面前「假裝昏迷」，嚇得對方馬上批准他的病假，不過在一年半後的一次酒喝聚會上，他酒醉不慎把事蹟吹噓了出來，所幸女經理沒有跟他計較，也讓他決定把當時的監視畫面PO上網路。

綜合外媒報導，@ElpedroThe2nd平常在一間超市工作，一年半前的某一天他因為宿醉，上班到一半突然想要請假回家，就先在女經理眼前露出痛苦的表情，接著直接往旁邊一倒重重摔在地板上，行為也確實讓女經理嚇了一大跳，後來也批准了他的請假。

▲▼影帝級裝病請假　百萬人驚睹！他在女經理面前直接昏倒。（圖／翻攝自推特）

▲@ElpedroThe2nd在女經理面前，表現自己身體不適，下一秒就假裝昏迷。（圖／翻攝自推特）

他透露，影片中他看起來摔得很嚴重，但其實自己根本沒有受傷，不過在事件發生後的一年半，他在某一次的酒喝聚會上，把這一個事件吹噓了出來，當時女經理也在旁邊，還好女經理沒有要跟他計較。

@ElpedroThe2nd後來決定把監視畫面PO上網路，短短3天就有超過109萬人次觀看，網友看了紛紛調侃他「為了請假也是拚了」、「想拿奧斯卡嗎」，也有人說「表面經理沒計較，內心就……」、「別傻眼，上司一定記住你了」。

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