　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

沒搶到台產「防疫保單」沒關係！　 這兩張一隔離就賠兩萬

▲沒搶到台產「防疫保單」沒關係，還有兩張一隔離就理賠。（圖／記者陳依旻製表）

▲沒搶到台產「防疫保單」，市面上還有這些。（圖／記者陳依旻製表，點圖可放大）

記者陳依旻／台北報導

本土疫情升溫，隔離匡列人數攀升，中央流行疫情指揮中心宣佈至6月8日止，提升疫情警戒至第2級，讓「防疫保單」詢問度再度大增，沒有搶到台灣產物「防疫保單」的民眾不用擔心， 市面上還有兩家產險推出一隔離可申請理賠金兩萬元的專案。

目前壽險業銷售件數最多的防疫保單是國泰人壽「心安逸」，自去年3月開辦以來，因為高CP值的保險特性，至今熱銷超過12萬件，以15歲男性投保1年期，保險金額1000元，年繳保險費930元為例，每日可擁有1,000至2,000元的住院保障、入住加護病房或燒燙傷病房（含因新冠肺炎入住負壓隔離病房），每日再給付3,000元，舉例來說，若不幸確診，入住負壓隔離病房10日，即可申領4萬元的保險給付，若能檢具當次住院（不含住院當日）前曾「疫苗接種」或「癌症篩檢」證明文件，則增額給付4,000元，且當年度保障有效期間內，若有符合增額給付條件時，仍可再次申領當次住院保險金增額給付。

國泰、富邦產推一隔離就賠兩萬

國泰產險日前新推防疫保單出「心疫滿分」，隔離未確診也能領2萬元理賠金也被譽為佛心保單；此張保單結合「法定傳染病隔離補償」、「法定傳染病確診補償」、「突發疾病住院日額」、「突發疾病加護病房或負壓隔離病房住院日額」等四大保障，涵蓋「隔離」、「確診」及「住院治療」；萬一要居家隔離，可申領「法定傳染病隔離補償」2萬元，確診新冠肺炎（COVID-19）還有「法定傳染病確診補償」6萬元，再依實際住院日數給付住院保險金，總理賠金額至少8萬元，15歲到59歲專案保費988元、未滿15歲的小朋友保費888元、60歲到64歲則為2,100元 ; 首次投保年齡最高為64歲，續保最高可至70歲。

富邦產險「疫起守護」提供海外疾病健康險、法定傳染病健康險、法定傳染病隔離費用補償保險等保障。以最低保費1,577元為例，只要被隔離就可獲賠1萬元，萬一確診住院也可領一次慰問金1.5萬元，再依住院實際天數，每天可賠1,500元，最高可領45天，若年繳保費3,155 元，每日住院日額保險金3,000元，若在投保後被要求居家隔離，並取得「居家隔離通知書」，居家隔離期間嚴守隔離規定，解除隔離後便可申請保險金兩萬元，若在居家隔離期間確診新冠肺炎（COVID-19），45天康復出院將給付隔離費用補償保險金2萬元、關懷保險金3萬元，以及住院保險金13.5萬元，共計18.5萬元。

新光人壽「活力罩一年期住院日額健康保險」提供0到65歲民眾投保，法定傳染病沒有30天的等待期，不幸罹患法定傳染病每天除了有住院日額保險金，還增加1倍日額的法定傳染病關懷保險金，若因新冠肺炎（COVID-19）要住進負壓隔離病房，就比照加護病房，1天再多加兩倍日額，超過30天，多出的天數再多給1倍日額的長期住院保險金，例如30歲男性住院日額1,000元，一年保費約910元，若不幸因新冠肺炎住進隔離負壓病房42天，之後轉入普通病房再住8天，則前30天都是4,000元，31到42天是多了1,000 元長期住院金，每天5,000元，但43到50天是普通病房，少了加護病房2,000 元，則一天是3 ,000 元，等於50天共領20.4萬元。

新安東京上海產險「健康御守+」是一張專為「法定傳染病」設計的健康保險，除了新冠肺炎（COVID-19）外，還包含在台流行的腸病毒感染併發重症、登革熱或新型A型流感等，每次住院若達90天以上，最高可再獲得150萬元的特別慰問金，沒有等待期，不分職業類別都可投保。

中壽、台壽主打職場及家庭「防疫保單」

昨天宜蘭遊樂場員工一次5人確診，也讓聚焦在職場、家庭的「防疫保單」成焦點。中國人壽「新團體法定傳染病住院醫療健康保險附加條款」，65歲（含）以下員工、配偶及子女，每人每年保費499元，擁有每日住院日額2,000元保障，一經確診法定傳染病且實際住院15天，就有9萬保險理賠金；台灣人壽「安心365全戶罩」提供「一家之主若投保一張主約，其他成員均可以附加投保附約」，0至65歲民眾可購買，採主約、附約互搭設計，在保障期間確診新冠肺炎（COVID-19），將一次性給付「法定傳染病慰問保險金」1萬元，並依住院天數給付住院保險金每日2,000元，以降低因傳染病帶來的衝擊與安心養病。

▲▼牛津大學與阿斯特捷利康藥廠研發疫苗,AZ疫苗。（圖／路透）

▲富邦產險、安達產險已推出疫苗險。（圖／路透）

國內染疫者人數漸增，近期疫苗施打意願持續上升，想打疫苗又怕副作用的民眾，目前富邦產險安達產險已推出疫苗險，施打後產生副作用住院可理賠保險金，不分性別職業採單一費率、無等待期。

富邦產疫苗險有年繳228元以及365元兩種，前者疫苗不良反應補償金5,000元，連續住院5天以上增額給付3萬元，如果在接種後的180日內確診，給付3萬元，實支住院醫療最高給付20萬元；後者不良反應補償金1萬元，連續住院5天以上增額給付5萬元，在180日內確診的話則給付5萬元，和實支住院醫療最高給付30萬元；至於安達產的「不良反應補償」則是住院日額一天3,000元，最高14天可補償4.2萬、加護病房住院日額3萬元，喪葬費定額補助30萬元。

ET快訊
LIVE／恐進入第三級警戒　蔡英文發表談話
新北若封城　「禁足21天」防疫措施曝光
宜蘭國小學童確診「媽媽也染疫」！　姑姑在銀河遊藝場工作　
旅遊全沒了！若升3級警戒「主題樂園、風景區」都將停止營業
快訊／萬華「清茶館小姐」確診！　也去過廟會
快訊／今日傳「本土超過10例」！新店、萬華都有　蘆洲7人
社區有確診者怎辦？　美女醫曝「2步驟自保」：感染力非常低
基隆婦足跡曝光！一家4口曾到高雄進香　10天後確診
台灣進入社區感染！若升第三級警戒有多恐怖？　網曝殘酷真相

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

沒搶到台產「防疫保單」沒關係！　 這兩張一隔離就賠兩萬

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

沒戴口罩被提醒「翻包包找不到」　爆氣嗆司機：你滾...揚言留負評

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

沒搶到台產「防疫保單」沒關係！　 這兩張一隔離就賠兩萬

不斷更新／第32屆金曲獎入圍名單揭曉！

驚悚畫面曝！轎車追撞引爆火燒車...烈焰吞貨車1傷　肇事駕駛逃逸

維密最新摯友是「歐陽娜娜前經紀人」！　豐腴代言照網看傻：拒買

防疫新規懶人包！6賣場禁試吃、3大超商近萬間停借廁所

LIVE／北北基宜「本土病例」連環爆　陳時中緊急說明

LIVE／疫情進入第三級警戒？　蔡英文將親自上火線發表談話

獨／疫情爆發！《火神》險開天窗透支千萬　香港火效專家來不了

社區感染爆發！　新北若封城擬「禁足21天、1周外出3次採購物資」

快訊／台北市國際龍舟賽「準備閉門」　路跑、足球賽、柔道全取消

獨／起底高雄鐵鎚男　19歲就襲胸！「從右摸到左」害女騎士慘摔　

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

保險熱門新聞

沒搶到台產「防疫保單」沒關係！　 這兩張一隔離就賠兩萬

「防疫保單」遭爆申請理賠遭拒　台產揭關鍵原因！

台產「防疫保單」理賠件數曝光！16億保費入袋　目前僅理賠3790萬

「防疫保單」驚爆3百多萬張天量！台產統計出爐　盼6月底前出單

「防疫保單」尚未核保？本土疫情再起　台產：保戶請放心

壽險業建議兩方向　打造「未來媽媽」後盾！

「小額終老保險」7月新制上路　5壽險懶人包總整理！

奇葩車主拒續保…半年後撞斷律師手嗆保險員：你負責

三商美邦人壽推健康險新品　針對肺炎彌補醫療住院缺口

15家產險申訴率　國泰拿最低

打疫苗副作用可理賠！　國泰產險：最高日賠2000元

3壽險調漲宣告利率　14張美元保單升息！

「肺炎害關店停業」防疫保單補償中小企業損失

「防疫保單」2.0！　國壽新推施打疫苗享保險金額增加機制

更多熱門

相關新聞

基隆確診婦足跡曝光！一家4口曾到「高雄進香」

基隆確診婦足跡曝光！一家4口曾到「高雄進香」

新冠肺炎疫情延燒，基隆市傳出一名婦人確診，而其女兒在台北市某大樓上班。對此，中央疫情指揮中心指揮官陳時中12日一早到法院備詢時並未否認，表示，下午將會在記者會上說明。稍早該名婦人足跡曝光，一家四口曾於1日前往高雄進香。

即／基隆確診婦曾到高雄「參加廟會」！

即／基隆確診婦曾到高雄「參加廟會」！

內湖4里長控訴指揮中心隱瞞疫情　無奈哽咽：誰造成這種痛苦

內湖4里長控訴指揮中心隱瞞疫情　無奈哽咽：誰造成這種痛苦

黃暐瀚守喪仍心繫疫情　「一輩子做好一件事情就是功德」

黃暐瀚守喪仍心繫疫情　「一輩子做好一件事情就是功德」

台灣大車隊全額補助司機施打疫苗

台灣大車隊全額補助司機施打疫苗

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染富邦產險國泰產險

讀者迴響

熱門新聞

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

即／宜蘭「國小2年級學生確診」！　全班緊急停課

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

基隆也傳確診者！陳時中未否認

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

月薪8萬很吃緊！竹科男連買便當都要考慮

傳雙和有病患確診、急診醫護人員全篩

基隆婦爆確診！1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

校花妻入職「500大企業秘書」！秒懷總經理小孩

基隆婦確診女兒北市上班　大樓某樓層今起禁止出入

快訊／中永和、五股、三重今全區大消毒　新北校園全部不開放

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和新店萬華都有個案

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面