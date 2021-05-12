沒搶到台產「防疫保單」沒關係！　 這兩張一隔離就賠兩萬

▲沒搶到台產「防疫保單」，市面上還有這些。（圖／記者陳依旻製表，點圖可放大）

記者陳依旻／台北報導

本土疫情升溫，隔離匡列人數攀升，中央流行疫情指揮中心宣佈至6月8日止，提升疫情警戒至第2級，讓「防疫保單」詢問度再度大增，沒有搶到台灣產物「防疫保單」的民眾不用擔心， 市面上還有兩家產險推出一隔離可申請理賠金兩萬元的專案。

目前壽險業銷售件數最多的防疫保單是國泰人壽「心安逸」，自去年3月開辦以來，因為高CP值的保險特性，至今熱銷超過12萬件，以15歲男性投保1年期，保險金額1000元，年繳保險費930元為例，每日可擁有1,000至2,000元的住院保障、入住加護病房或燒燙傷病房（含因新冠肺炎入住負壓隔離病房），每日再給付3,000元，舉例來說，若不幸確診，入住負壓隔離病房10日，即可申領4萬元的保險給付，若能檢具當次住院（不含住院當日）前曾「疫苗接種」或「癌症篩檢」證明文件，則增額給付4,000元，且當年度保障有效期間內，若有符合增額給付條件時，仍可再次申領當次住院保險金增額給付。

國泰、富邦產推一隔離就賠兩萬

國泰產險日前新推防疫保單出「心疫滿分」，隔離未確診也能領2萬元理賠金也被譽為佛心保單；此張保單結合「法定傳染病隔離補償」、「法定傳染病確診補償」、「突發疾病住院日額」、「突發疾病加護病房或負壓隔離病房住院日額」等四大保障，涵蓋「隔離」、「確診」及「住院治療」；萬一要居家隔離，可申領「法定傳染病隔離補償」2萬元，確診新冠肺炎（COVID-19）還有「法定傳染病確診補償」6萬元，再依實際住院日數給付住院保險金，總理賠金額至少8萬元，15歲到59歲專案保費988元、未滿15歲的小朋友保費888元、60歲到64歲則為2,100元 ; 首次投保年齡最高為64歲，續保最高可至70歲。

富邦產險「疫起守護」提供海外疾病健康險、法定傳染病健康險、法定傳染病隔離費用補償保險等保障。以最低保費1,577元為例，只要被隔離就可獲賠1萬元，萬一確診住院也可領一次慰問金1.5萬元，再依住院實際天數，每天可賠1,500元，最高可領45天，若年繳保費3,155 元，每日住院日額保險金3,000元，若在投保後被要求居家隔離，並取得「居家隔離通知書」，居家隔離期間嚴守隔離規定，解除隔離後便可申請保險金兩萬元，若在居家隔離期間確診新冠肺炎（COVID-19），45天康復出院將給付隔離費用補償保險金2萬元、關懷保險金3萬元，以及住院保險金13.5萬元，共計18.5萬元。

新光人壽「活力罩一年期住院日額健康保險」提供0到65歲民眾投保，法定傳染病沒有30天的等待期，不幸罹患法定傳染病每天除了有住院日額保險金，還增加1倍日額的法定傳染病關懷保險金，若因新冠肺炎（COVID-19）要住進負壓隔離病房，就比照加護病房，1天再多加兩倍日額，超過30天，多出的天數再多給1倍日額的長期住院保險金，例如30歲男性住院日額1,000元，一年保費約910元，若不幸因新冠肺炎住進隔離負壓病房42天，之後轉入普通病房再住8天，則前30天都是4,000元，31到42天是多了1,000 元長期住院金，每天5,000元，但43到50天是普通病房，少了加護病房2,000 元，則一天是3 ,000 元，等於50天共領20.4萬元。

新安東京上海產險「健康御守+」是一張專為「法定傳染病」設計的健康保險，除了新冠肺炎（COVID-19）外，還包含在台流行的腸病毒感染併發重症、登革熱或新型A型流感等，每次住院若達90天以上，最高可再獲得150萬元的特別慰問金，沒有等待期，不分職業類別都可投保。

中壽、台壽主打職場及家庭「防疫保單」

昨天宜蘭遊樂場員工一次5人確診，也讓聚焦在職場、家庭的「防疫保單」成焦點。中國人壽「新團體法定傳染病住院醫療健康保險附加條款」，65歲（含）以下員工、配偶及子女，每人每年保費499元，擁有每日住院日額2,000元保障，一經確診法定傳染病且實際住院15天，就有9萬保險理賠金；台灣人壽「安心365全戶罩」提供「一家之主若投保一張主約，其他成員均可以附加投保附約」，0至65歲民眾可購買，採主約、附約互搭設計，在保障期間確診新冠肺炎（COVID-19），將一次性給付「法定傳染病慰問保險金」1萬元，並依住院天數給付住院保險金每日2,000元，以降低因傳染病帶來的衝擊與安心養病。

▲富邦產險、安達產險已推出疫苗險。（圖／路透）

國內染疫者人數漸增，近期疫苗施打意願持續上升，想打疫苗又怕副作用的民眾，目前富邦產險、安達產險已推出疫苗險，施打後產生副作用住院可理賠保險金，不分性別職業採單一費率、無等待期。

富邦產疫苗險有年繳228元以及365元兩種，前者疫苗不良反應補償金5,000元，連續住院5天以上增額給付3萬元，如果在接種後的180日內確診，給付3萬元，實支住院醫療最高給付20萬元；後者不良反應補償金1萬元，連續住院5天以上增額給付5萬元，在180日內確診的話則給付5萬元，和實支住院醫療最高給付30萬元；至於安達產的「不良反應補償」則是住院日額一天3,000元，最高14天可補償4.2萬、加護病房住院日額3萬元，喪葬費定額補助30萬元。