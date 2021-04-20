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上海研究：英變種新冠可能源自狗　美國出現早期樣本

▲▼ 遛狗,牽繩,飼主,毛孩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲依據研究模型，B117可能源自英國以外的地區，且在非人類宿主身上出現突變，而最有可能的宿主是狗，其次才是水貂或貓。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

英國肯特郡2020年9月出現變種新冠病毒株B117，其傳染力極強，導致疫情迅速蔓延擴散至多國。外界迄今仍在探究該變種病毒的起源，但依據中國最新發表的研究，在英國南部發現的變種病毒株B117可能源自狗，且早在2020年7月的一份美國樣本之中就有該毒株早期形式。

南華早報報導，上海研究人員在追蹤新冠變種病毒株B117的早期演化進程時發現，團隊無法在世界各國患者身上所採集的樣本發現病毒蹤跡，但當擴大搜尋範圍至動物時，在狗的身上發現部分B117早期形式。令人關注的是，在這些樣本之中，包括一個2020年7月在美國樣本。

中科院上海生命科學研究院研究員陳洛南等人16日把這篇未經同行審議的研究發表在生命科學網站biorxiv.org。研究指出，這些變種病毒早期形式，在犬科族群之中包含多數或所有早期B117病毒株變異，推測可能歷經一段快速突變期後傳回給人類。

事實上，B117變種病毒的出現讓科學家感到困惑，部分專家認為，這可能是在大流行期間使用抗病毒藥物之下所產生，但陳洛南坦言，該毒株上有9個明顯突變，而這在早期人類身上相當罕見，且這些突變並沒有發生在鄰近基因上，反而分散在整個病毒基因組之中。

研究指，所有突變同時出現的機率相當低，9種突變應是一個接一個累積而成；依據研究模型，B117可能源自英國以外的地區，且在非人類宿主身上出現突變，而最有可能的宿主是狗，其次才是水貂或貓。目前已知在狗身上發現的毒，與英國染疫者身上所發現的毒株並不完全相同。

中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所教授曲連東坦言，目前仍需要更多確鑿證據來證實此一理論，部分B117變異毒株早期形式可能在採樣的過程中被遺漏，若包括狗在內等寵物成為宿主，「我們將面臨一大問題，因為到現在為止，幾乎所有對抗疫情的措施都只考慮到人類，如果動物也被牽扯進來，那遊戲規則將完全改變。」

他進一步舉例，在面對禽流感時，染疫雞隻全都會被撲殺，一旦狗被證實攜帶或產生新冠病毒變異，那牠們也可能被撲殺，或是研發針對狗等動物專用的疫苗。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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