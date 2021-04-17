美國經濟看好！美股道指大漲164點　史指連創新高

▲華爾街股市今天持續走強。（圖／路透）

文／中央社紐約16日綜合外電報導

美國經濟擺脫下降趨勢，華爾街股市今天持續走強，推升道瓊工業指數和標準普爾500指數連續第2天創歷史新高紀錄。台積電ADR漲0.49％、收118.84元。

道瓊工業指數終場上漲164.68點，或0.48%，收在34200.67點；標準普爾500指數上漲15.05點，或0.36%，收在4185.47點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲13.581點，或0.10%，收在14052.344點。