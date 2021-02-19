美議員重提「防止台灣遭侵略」法案　授權總統動武護台

▲美國聯邦參議員史考特與眾議員瑞森紹爾今天分別在參眾兩院重新提出「防止台灣遭侵略法案」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓18日專電

美國聯邦參議員史考特與眾議員瑞森紹爾今天分別在參眾兩院重新提出「防止台灣遭侵略法案」，確保台灣不受中國侵略。法案授權美國總統在必要時有限度動用武力防衛台灣。

「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act）去年即曾在參眾兩院分別被提出，但由於進入大選重要時刻，法案並未排上議程。在新國會開始後，共和黨籍參議史考特（Rick Scott）與共和黨籍眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）今天分別在參眾兩院重新提案。

史考特發布新聞稿表示，中共總書記習近平致力於統治世界眾人皆知，美國不能坐等事情發生，而這首先應展現在支持美國和平與民主的盟友台灣。

他指出，「防止台灣遭侵略法案」能遏制共產中國對和平的民主力量動用武力，也能強烈表明對台灣的承諾以及自由民主的重要性。史考特也敦促民主黨與拜登政府堅持民主立場，共同促使中共負責，並保護台灣。

瑞森紹爾也透過新聞稿表示，近幾個月來，中共對美國主要經濟與安全夥伴台灣的敵對行動有所升級，「防止台灣遭侵略法案」呼籲達成自由貿易協定，加強台美安全合作，並授權美國總統動用軍事力量保衛台灣免受直接攻擊，以增強台灣能力。

根據這項法案內容，法案將透過增強台灣抵抗中共侵略行動的能力，強化美國對台灣的長期政策；協助台灣抵抗中共在台灣海峽的軍事集結；授權美國總統在特定目的下得以有限度動用武力，以確保和保護台灣免受軍事攻擊；要求中共放棄使用或威脅使用武力統一台灣。

法案也提出，在美台與理念相近的安全夥伴間建立一系列安全對話，並進行聯合軍事演習；制定計畫以防中國對台發動襲擊；建議台灣動用更多國內資源建設國防，包括購置不對稱防衛武器、改革台灣後備系統並與美國進行網路防禦行動。

法案並敦促美國貿易代表與台灣就雙邊貿易協定展開協商；鼓勵美國總統或國務卿在台灣領土與台灣總統會晤；歡迎台灣總統在美國國會發表演說。