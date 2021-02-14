北市消防職前訓練超逼真　頭頂火焰狂冒...稍不慎「頭盔恐燒熔」

▲燃燒櫃內燃燒木材，產生高溫火焰讓學員體驗真實火場。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

消防員畢業後，通常仍需要歷經相關實務訓練才會分發至各分隊服勤。以台北市為例，由於市內高樓林立、建築型態複雜、人口密集，且有許多重要機關設置，因此在新進消防員分發之前都還要再經歷約2個月的職前訓練，除加強消防員的專業救災技能外，更能保障人員在火場內的安全。資深消防員表示，某些特定建築內有一定的火載量，若火勢不斷悶燒，熱能不斷的往空間上方蓄積，溫度甚至可能超過1000度，若消防人員不採低姿勢佈線入內，可能連「頭盔都被燒熔」！

108年度消防人員特考班於今年1月19日結業，其中有32人分發至台北市政府消防局，目前正於內湖訓練中心展開職前訓練，預計於3月中結訓後正式投入救災行列。

台北市消防局表示，訓練中心除了燃燒櫃、燃燒室，另外還有全國最早建置的擬真救災訓練場，場內包含移動式鐵籠，可模擬伸手不見五指的火場，讓學員在鐵籠內匍伏前行，進行人命搜索；也有室內樓梯摸擬機，讓消防人員在全副武裝的狀態下，訓練體能及調節呼吸，許多學員更笑稱這是「爬不完的樓梯」！

▲訓練場內利用鐵籠模擬火場內的動線。（圖／記者游宗樺翻攝）

此外，還有消防人員專用的高強度跑步機等訓練設施，提供這些參與職前訓練的學員們相對擬真的訓練環境，有助健全專業技能。學員在結訓驗收時，除了會在訓練中心燃燒櫃內燃燒木材，將黑煙導入A塔空間，營造真實火場的情境，由學員入內進行救災及搜索，同時也會調用報廢車輛模擬車禍事故，由學員操作破壞器材，進行人命救助。

台北市消防局強調，面對多元複雜的救災環境，有一套符合國際水準的訓練設施非常重要，同時透過各種消防專業訓練才能與國際接軌，提升消防人員各類型災害搶救技能，更可以在瞬息萬變的火場中保護同仁，進一步提供市民安全無虞的居住環境。

▲新進警消進行破壞車體救援訓練。（圖／記者游宗樺翻攝）