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老司機曝「謎片群」神秘生產鏈　網笑：奇怪的知識增加了

滑手機,兩性,單身,魯蛇。（圖／記者李佳蓉攝）

▲他好奇「謎片群」影片來源是誰，老司機揭祕背後產業鏈。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

許多社群平台都有所謂的「片群」，每天都有一群人在上傳謎片，有一名網友在批踢踢表示，他日前加了幾個片群，多年以來一直都有人固定傳片，讓他好奇「究竟在片子來源都是誰」。文章分享後引發網友熱議，甚至有老司機曝光背後隱藏的作業流程，讓其他人看了紛紛直呼「奇怪的知識增加了！」

網友在批踢踢八卦板以「片群傳片的，哪來的這麼多片啊」為題，表示他多年前加了幾個片群，發現長期以為都有人固定傳片，甚至經常刷到留言「999+」看都看不完，最後他好奇提問，上傳謎片的人究竟是誰，這麼有時間又有這麼大的片量。

▲▼片群來源究竟是！老司機揭祕背後產業鏈　網看傻：奇怪的知識增加了。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼片群來源究竟是！老司機揭祕背後產業鏈　網看傻：奇怪的知識增加了。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

文章分享後引發網友熱議，其中有一名老司機揭祕，其實傳片的人都有一點年紀了，幾乎都是爸爸媽媽阿公阿嬤級的，不過偶爾也會出現一些年輕傳片或製片手，通常這些人會把「片群」當成遊戲玩，就像大家玩線上遊戲一樣，有許多人誤以為傳片製片可以賺錢，其實根本沒有任何的商業行為，只是純粹消磨時間而已。

老司機還透露，傳手則可以分為「代發手」跟「傳手」2種，代發手會被「製片手」邀請到取片群，接著把上傳好的謎片，分別傳到各自負責的片群群組（或稱首發群），等到代發手把影片全貼到片群群組後，傳手才負責把影片傳到其他大量一般群，「其實蠻無聊的，但真的很能消磨時間。」

其他網友看了紛紛表示，「奇怪的知識增加了」、「原來真的純做功德」、「一大早看到老司機」、「原來是佛心事業啊」、「老司機帶帶我啊，可以幫忙拉進群嗎」、「有些片群一發廣告就踢，要什麼盈利，都是做功德的」、「真的是長知識」、「解決我好久的疑惑」、「傳片消磨時間，看片打發時間，各取所需。」

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