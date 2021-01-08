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大陸本土疫情告急！　多地官方呼籲「春節別返鄉」

▲▼河北省石家莊市疫情。（圖／路透社）

▲河北省石家莊市疫情來勢洶洶。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

河北疫情越發嚴峻，國家衛健委主任馬曉偉呼籲，疫情還在發展，形勢十分嚴峻。連日來，大陸多地陸續發布通知，倡議務工人員「非必要不回鄉、在務工地點過年」。河北多地也倡議，外地鄉親農曆年「非必須不回來」，待節後春暖花開再相聚。

據《河北日報》報導，國家衛生健康委員會主任馬曉偉在會中表示，「當前，疫情還在發展，形勢十分嚴峻，要全力以赴做好工作，推動疫情防控盡快見到成效。」

河北多地近日倡導在外人員春節不要返鄉，就地過年。其中，邱縣疫情防控領導小組辦公室提出，「來（返）邱人員必須報備」，並倡導「在外人員非必須不回來，待明年春節後春暖花開的適宜時節，再返鄉再相聚」。

此前，北京已提倡市民「在京過大年」，黨政機關幹部帶頭在京過節，確需離京的要嚴格審批管理。上海市提醒，元旦春節期間非必要不出行，鼓勵錯峰返鄉返崗。深圳市衛生健康委員會也發通知，公務員、事業單位、國企員工離深須申請，其他公司盡量錯峰放假、鼓勵留深過年。

安徽、四川、湖南等勞動力輸出大省近期也密集發布通知，要求「非必要不返鄉」。包括湖南沅陵縣要求「與親人團聚時間較短，且路途中存在感染和傳播風險的人員，建議暫時不要返沅」；安徽宿州市也明確「堅持非必要不返鄉」。

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