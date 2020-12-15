媽媽住加護病房！屏東男趁隙性侵女看護　結局超慘

▲請看護到家照顧媽媽，他竟趁隙闖房間性侵。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

屏東縣一名王姓男子為照顧年邁的母親，2018年8月僱用印尼籍看護小梅幫忙，他卻趁母親住院不在家的期間，闖入小梅與母親共住的臥房，將小梅壓制在床性侵得逞，事後留下一句「對不起」就離開現場。屏東地方法院審理案情，依強制性交罪嫌判處王男有期徒刑3年10個月，全案仍可上訴。

根據判決書指出，王男2018年8月僱用小梅，2019年2月8日在母親住進醫院加護病房期間，找藉口進入小梅與母親共住的臥房，接著趁小梅疏於防備之際將對方強壓在床，不顧小梅反抗不斷強吻及撫摸，最後性侵得逞，事後他丟下一句「對不起」就快步離開現場，整個過程約10分多鐘。

▲小梅被性侵後身心受創，在親友的陪同下到警局報案。（圖／取自免費圖庫pixabay）

小梅事後身心受創，甚至難過的傳訊息質問王男，「I am so good why do you want to hurt me（我這麼好，為何你要傷害我）」，最後在親友的陪同下到警局報案。她供稱，「整個經過至少有十分鐘，結束之後，老闆只跟我說了聲對不起，就離開了」、「我一直跟老闆說不要，也有用手推他，但老闆很壯，我完全推不開。」

王男則供稱，他覺得小梅也有意願與他發生關係，當時對方也只有閃躲行為，不過數次出庭的證詞卻不一致。屏東地院法官審理案情，根據醫院驗傷報告、檢警採集證據、證人證詞等，不採信王男說法，加上王男犯後態度不佳且未獲小梅原諒，審酌後依強制性交罪，判處王男有期徒刑3年10個月，全案仍可上訴。