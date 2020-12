媽媽住加護病房！屏東男趁隙性侵女看護　結局超慘

▲請看護到家照顧媽媽,他竟趁隙闖房間性侵。(示意圖/翻攝自pixabay)

屏東縣一名王姓男子為照顧年邁的母親,2018年8月僱用印尼籍看護小梅幫忙,他卻趁母親住院不在家的期間,闖入小梅與母親共住的臥房,將小梅壓制在床性侵得逞,事後留下一句「對不起」就離開現場。屏東地方法院審理案情,依強制性交罪嫌判處王男有期徒刑3年10個月,全案仍可上訴。

根據判決書指出,王男2018年8月僱用小梅,2019年2月8日在母親住進醫院加護病房期間,找藉口進入小梅與母親共住的臥房,接著趁小梅疏於防備之際將對方強壓在床,不顧小梅反抗不斷強吻及撫摸,最後性侵得逞,事後他丟下一句「對不起」就快步離開現場,整個過程約10分多鐘。

▲小梅被性侵後身心受創,在親友的陪同下到警局報案。(圖/取自免費圖庫pixabay)

小梅事後身心受創,甚至難過的傳訊息質問王男,「I am so good why do you want to hurt me(我這麼好,為何你要傷害我)」,最後在親友的陪同下到警局報案。她供稱,「整個經過至少有十分鐘,結束之後,老闆只跟我說了聲對不起,就離開了」、「我一直跟老闆說不要,也有用手推他,但老闆很壯,我完全推不開。」

王男則供稱,他覺得小梅也有意願與他發生關係,當時對方也只有閃躲行為,不過數次出庭的證詞卻不一致。屏東地院法官審理案情,根據醫院驗傷報告、檢警採集證據、證人證詞等,不採信王男說法,加上王男犯後態度不佳且未獲小梅原諒,審酌後依強制性交罪,判處王男有期徒刑3年10個月,全案仍可上訴。