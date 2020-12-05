半年檢舉麵店550次！鄰諷「摸屌下麵手」　老闆回譏：老婆陪人睡

▲阿力偷拍大雄搔下體畫面，製作看板放在自家門口，以此方式毀謗大雄的麵店。（圖／翻攝自pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

大雄(化名)3年前在鹿港鎮圓環附近開設1家古早味麵食館，生意超好總是高朋滿座，鄰居阿力(化名)因此在住家裝設監視器用相機錄下麵店用餐出入的動靜，剛開業的前6個月還向派出所檢舉550次，2人交惡還曾經為此動手，互告公然侮辱、妨害名譽甚至附帶民事求償，法官也判決2人皆須賠償。

阿力無所不用其極的檢舉，前後向公所、縣府、環保局、台電及衛生局、國稅局等單位都是他投訴檢舉的對象，說大雄占用側溝違建、抓麵煮麵沒戴手套、賣麵沒開發票、甚至店內有蒼蠅、老鼠，最扯的甚至還胡謅他染了新冠病毒，大雄只能在臉書公告，請顧客用餐時將車輛、機車停放在白線內或對面的空地裡。

不過賣麵的大雄也非等閒之輩，2018年10月14日下午，在阿力住家前，「生了笨小孩、頭髮光光、月光光心慌慌、老婆跑光光、老婆就陪人家睡」等語，公然辱罵阿力與其家人。

阿力為了報復對方，2019年3月間竟在自家門口放置看板，上方除貼了12張大雄臉部打馬賽克搔抓下體的照片，且一旁還加註「你吃進嘴、吞進肚就是這雙摸屌抓鳥的手特別烹調出來的加料、加味不加價」、「阿里巴巴（大雄綽號）下麵給你吃」等文字，使路過民眾以及前往麵店消費的客人都能駐足觀覽，以此方式公開批評大雄麵店衛生有問題，貶損他名譽。

大雄發現後氣得蒐證提告，法庭上他表示，自己下體曾開刀，所以會有抓搔下體的動作，不過他抓完都會洗手，經營麵攤時也會戴手套，這部分有衛生局稽查紀錄可查；大雄強調，阿力所拍攝的12張照片地點都是在店外，僅有1張在店內，但當時也不是營業時間，擺放這些看板分明就是讓他丟臉難堪，影響他生意。

阿力接受檢方偵訊時供稱，因覺得大雄動作很不衛生，想提醒麵店客人所以才放置看板，但法官審理時不接受他說法，認為阿力與鄰居相處不佳，竟不以理性、平和的態度溝通解決紛爭，毀謗行為確實已嚴重損害小吃店名譽，造成大雄身心受創，衡量他犯後否認犯行，也未與被害人達成和解，審結判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

至於大雄辱罵阿力與過世父母部分，彰化地院依妨害名譽判處拘役30日，得易科罰金，民事求償部分須賠償阿力5萬元；而阿力擺看板部分則需張貼道歉啟事公告，並賠償4.4萬元。

這家麵店現在逢周一公休，平日營業上午9時30分到晚上9時，假日(週六、週日)上午8時30分到晚上8時，下午一樣營業不休息，最近還新加了2味豬心湯以及瘦肉湯，還提供免費愛心待用餐給學生或弱勢團體，獲得華山基金會及許多愛心人士的認同及響應，就連鹿港鎮長許志宏也受到感動，自掏腰包加入公益行列。

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