汐止男醉成瘋漢！搭小黃上車打跑運將　警察來照K...褲藏彈簧刀

▲汐止社后所勇警1日凌晨負傷壓制醉酒傷人的傅姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

1日凌晨1時許，新北市汐止區中興路好樂迪KTV發生一起酒客醉後欲搭計程車，卻因喝太醉毆打小黃司機的離譜糾紛，警方接獲小黃司機求救電話後派遣警員到場，喝酒醉的傅姓男子（26歲）居然下車毆打在場的汐止警分局社后派出所莊姓警員，在場兩名警員立刻通報支援並壓制傅男，未料警方壓制搜身時，卻不慎遭傅姓男子口袋中彈簧刀劃傷，傅男妨害公務遭逮捕罪加一等。

▲汐止社后所勇警1日凌晨負傷壓制醉酒傷人的傅姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，當時社后派出所警員莊明展、李俊錡趕到現場處理這場衝突，傅男和另名女性友人在好樂迪KTV唱歌結束後，打算搭計程車到新莊，但因傅男喝太罪，說不清楚要去新莊哪裡，司機再三確認就被傅男從後座揮拳敲後腦，司機立刻報警求助。

警方指出，傅姓男子酒後失態，全然無法溝通，且警員到場後傅男下車就朝警員揮拳，警方立刻將他壓制在地逮捕，但過程中莊姓警員搜身時不甚遭到傅姓男子口袋中預藏的彈簧刀劃傷右手，所幸就醫包紮後並無大礙，傅男經警方酒測，數值達1.05mg/L，遭毆打頭部之邱姓司機未受傷不願提告，警訊後依傷害、妨害公務將傅嫌移送偵辦。

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