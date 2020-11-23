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「腐爛斷頭屍」趴海灘！全身慘白纏藤壺　她伸手一摸真相曝光

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女志工在海灘上驚見一具斷頭屍體。（圖／翻攝自Ocean Hour臉書）

▲女志工在海灘上驚見一具斷頭屍體。（圖／翻攝自Ocean Hour臉書）

文／CTWANT

想像一下，在海灘上輕鬆踏步卻見到沙灘上有一具「斷頭屍體」，想必令人相當恐懼，美國佛羅里達州一處海灘最近就出現一具斷頭屍，皮膚已經變得慘白，身上還纏繞大量藤壺，雙手還被切除，腳底還被鑿開一個大洞，讓人看了毛骨悚然，當下民眾趕緊報警，不過最早發現屍體的女子湊近一瞧，才發現「真相」。

根據《Insider》報導，這起事件發生在佛州的珀迪多基海灘（Perdido Key），來自非營利組織「Ocean Hour」的志工凱薩琳（Kathleen）在淨灘時，發現沙灘上趴著一團東西，上面纏繞著大量藤壺，但因為他有著雙腿和軀幹，乍看之下疑似是一具遭斬首的屍體，嚇得她趕緊打電話報警。

 女志工在海灘上驚見一具斷頭屍體。（圖／翻攝自Ocean Hour臉書）

▲女志工在海灘上驚見一具斷頭屍體。（圖／翻攝自Ocean Hour臉書）

在警方趕抵現場期間，凱薩琳仔細觀察了這具屍體，她發現屍體腳底有個奇怪的洞，皮膚還異常的白，似乎又有點不太像人類，於是她鼓起勇氣伸手觸碰屍體，沒想到這一摸，皮膚觸感竟像是塑膠一樣，凱薩琳當下恍然大悟，原來這具在沙灘上的斷頭屍，其實只是一具假人模特兒！

 女志工一摸才發現是具假人模特兒。（圖／翻攝自Ocean Hour臉書）

▲女志工一摸才發現是具假人模特兒。（圖／翻攝自Ocean Hour臉書）

「Ocean Hour」事後透過官方臉書發文分享了凱薩琳的發現，並寫到，「我們都鬆了一口氣，幸好這不是真正的屍體」。貼文一出後獲得超過3000次轉發，網友紛紛留言，「換作是我看到絕對會嚇死」、「猛一看超像是真人，這也太可怕了吧」！

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