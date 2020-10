男女分不清！拜登剛叫錯川普又口誤　稱賀錦麗夫是「妻子」

記者王佩翊/編譯

美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)因多次發生口誤與忘詞事件,遭川普陣營緊咬不放,質疑是否失智,然而距離大選登場僅剩1週,拜登26日接受NBC採訪時,卻又再度口誤,稱副手賀錦麗(Kamala Harris)的先生任德龍(Douglas Emhoff)為賀錦麗的「妻子」。

根據《太陽報》報導,拜登25日在一場線上音樂會上致詞時,誤將對手川普的名字說成「喬治」,將現任總統川普的名字與前總統小布希(George W. Bush)搞混。拜登說,民主黨陣營正在努力對抗,「避免喬治連任,再做4年。」只見拜登的妻子吉爾(Jill Biden)坐在一旁尷尬地試圖糾正他,拜登這才改口。

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up!