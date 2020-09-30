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Google街景詭冒一塊灰！拉近一看「慘白笑臉」藏樹後…旁邊就是墓地

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▲▼（圖／翻攝自Google地圖）

▲樹後面多一出一塊灰灰陰陰的地方。（圖／翻攝自Google地圖）

 記者黃心瑀／綜合報導

Google街景功能許多人常常使用，不過國外一名網友先前卻在美國一處墓地的街景中，發現一個奇怪的場景，從照片中可以看到有一棵樹直挺挺地站在中間，但貌似有甚麼東西躲在後面，拉近一看才發現竟然是一個小孩的臉，但與一旁鮮豔的顏色不一樣，小孩的臉上灰灰暗暗還帶著一抹詭異笑容，奇怪的模樣嚇壞了不少人。

綜合外媒報導，這張照片是在美國德州亨茨維爾（Huntsville）瑪莎教堂公墓（Martha Chapel Cemetery）所拍攝到的，從影像中可以看到一棵位於籬笆前的樹，而樹的後方有一小塊灰色陰影，拉近一看竟然是一個小女孩的頭，不過最令人感到毛骨悚然的是，這張帶著笑容的臉蛋顏色灰灰暗暗的，與一旁鮮豔的顏色顯得格格不入。

▲▼（圖／翻攝自Google地圖）

▲拉近一看嚇死人。（圖／翻攝自Google地圖）

出現這樣的照片，拍攝地點又位於墓地旁邊，也不禁引人聯想。這個由YouTube帳號「YouTuber The Hidden Underbelly 2.0」所提供的影片，其實早在2018年8樂24日就已經被上傳，日前有再度於網路上掀起討論，上船者也指出「這個線索是由一名不願具名的人所給出的」。

對此有網友看了之後表示，女孩其實是他的女兒，當時他正在拍攝全景照片，而女兒則是躲了起來，如果從女孩所在位置旋轉180度，就會看到正在設定裝備的他跟拿著雜誌翻閱的老婆。儘管有人現身解釋，但還是有一票網友覺得這是一張靈異照片，因為女孩身分仍未被確認，還有人認為女孩身後有一隻惡魔存在。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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