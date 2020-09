台灣捲入「美中世貿對決」　張競：政府曾表態「恐付出政治代價」

▲美國對中國徵收的部分關稅,被WTO裁定違反國際貿易規則。(圖/路透社)



記者蔡紹堅/綜合報導

世界貿易組織(WTO)15日裁定,美國對中國徵收的2000億美元關稅違反了國際貿易規則。中華戰略學會研究員張競指出,在北京與華盛頓的貿易角力戰中,台北曾公開表態,所發聲明也被列入WTO正式文件,可能為此付出政治代價。

▼中華戰略學會研究員張競。(圖/翻攝自Facebook/張競 CHANG, Ching)



張競表示,從公布的報告文件可以發現,爭議雙方都提出了本身立場,WTO充份審理雙方意見,不論輸贏如何,這不是缺席審判,「但輸了不服氣,或是不認帳,甚或是認為上訴法院被杯葛派遣法官手段搞垮,所以只要提上訴就可不認帳,這是否為霸權無賴嘴臉,值得思考。」

張競提到,在北京與華盛頓這場世界貿易組織角力戰中,台灣並未缺席,「台澎金馬獨立關稅領域」所表達的意見,也列在正式文件附件第57頁,表達共計兩點意見。

▼WTO官方文件中,台灣所提出的聲明。(圖/WTO)



張競指出,從台灣所發聲明第四點的最後一句話(For this reason, we share the same concerns as the United States, and believe it is important for these issues to be taken into account by the panel.)中,可以發現是站在美方立場,可能就此付出政治代價。

最後,張競強調,「政府對外表達此種立場,是否曾經對公眾或立法院說明溝通過,這種聲明是否符合國家利益?」