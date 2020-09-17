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台灣捲入「美中世貿對決」　張競：政府曾表態「恐付出政治代價」

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▲▼中美貿易談判在上海結束。（圖／路透）

▲美國對中國徵收的部分關稅，被WTO裁定違反國際貿易規則。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

世界貿易組織（WTO）15日裁定，美國對中國徵收的2000億美元關稅違反了國際貿易規則。中華戰略學會研究員張競指出，在北京與華盛頓的貿易角力戰中，台北曾公開表態，所發聲明也被列入WTO正式文件，可能為此付出政治代價。

▼中華戰略學會研究員張競。（圖／翻攝自Facebook／張競 CHANG, Ching）

▲▼中華戰略學會研究員張競。（圖／翻攝自Facebook／張競 CHANG, Ching）

張競表示，從公布的報告文件可以發現，爭議雙方都提出了本身立場，WTO充份審理雙方意見，不論輸贏如何，這不是缺席審判，「但輸了不服氣，或是不認帳，甚或是認為上訴法院被杯葛派遣法官手段搞垮，所以只要提上訴就可不認帳，這是否為霸權無賴嘴臉，值得思考。」

張競提到，在北京與華盛頓這場世界貿易組織角力戰中，台灣並未缺席，「台澎金馬獨立關稅領域」所表達的意見，也列在正式文件附件第57頁，表達共計兩點意見。

▼WTO官方文件中，台灣所提出的聲明。（圖／WTO）

▲▼台灣捲入「美中世貿對決」　張競：政府曾表態「恐付出政治代價」。（圖／翻攝WTO）

張競指出，從台灣所發聲明第四點的最後一句話（For this reason, we share the same concerns as the United States, and believe it is important for these issues to be taken into account by the panel.）中，可以發現是站在美方立場，可能就此付出政治代價。

最後，張競強調，「政府對外表達此種立場，是否曾經對公眾或立法院說明溝通過，這種聲明是否符合國家利益？」

我們捲入北京與華盛頓世貿對決，您知道嗎？ 9月15日世界貿易組織以編號WT/DS543/R之報告文件，對北京與華盛頓貿易爭議作出仲裁，朋友們請不要只聽媒體報導人云亦云，下面是最後結果總計66頁報告，至少您要讀讀最後兩頁結論 https:/...

張競發佈於 2020年9月16日 星期三

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影／騎單車綠燈起步　遭後方水泥車直接輾過慘死
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