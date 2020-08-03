離婚父想借錢才打電話　女兒心寒放生：曾窮到要向幼兒園預借學費

記者黃翊婷／綜合報導

台南黃姓姊妹從小由郭姓母親扶養長大，生父離婚之後不僅留下諸多債務，也沒有分擔扶養費用，只有曾經以借高利貸為由聯繫過幾次，姊妹倆為了幫忙負擔家計，求學期間努力爭取獎學金，高中就開始打工賺錢，好不容易熬了過來，如今生父中風住院卻要她們出面處理，顯然不公平，這才決定提告請減輕或求免除扶養義務，日前獲台南地院法官裁准。

▲黃姓姊妹坦言，她們與最小的妹妹都是由母親獨力扶養長大。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

姊妹倆在判決書中主張，她們以及最小的妹妹幾乎可以說是由母親一手帶大，雙親離婚時，3人分別才12歲、10歲以及3歲，小時候曾經窮到得向幼兒園老師預借學費，母親為求一家穩定，到處向朋友借錢、身兼多職，日夜操勞下勉強守護住這個家，反觀父親，離婚之後從未支付過任何扶養費用，只有為了借高利貸聯繫過她們，根本沒有盡過為人父的責任。

姊妹倆接著說，她們自幼得不到父親關愛，只看到母親為了家庭辛勞奔波，求學階段為了幫忙分擔家計，身兼數份工讀賺取學費及生活費，並努力爭取獎學金，幸好後來順利完成學業，如今剛進入職場，新的人生即將展開，卻接獲社工通知父親中風住院，需要家人協助支付龐大的醫藥費用，這讓她們情何以堪，考量到家中還有母親、小妹需要照顧，這才決定提告，請求減輕或免除對父親的扶養義務。

▲黃父中風住院，需要家人照顧。

郭姓母親也證稱，結婚時丈夫兩手空空，做生意的錢是由娘家資助，3名女兒中，年紀較大的兩名姊姊會幫忙照顧家庭生活，後來丈夫經營不善，在外欠債又外遇，於是兩人協議離婚，「他沒有回來探視過孩子，大約2、3年用電話聯絡一次，打來就是要跟孩子借錢。」

由於黃父對於上述指控皆未爭執，等同默認。台南地院法官認為，他離婚之後未爭取3名女兒的監護權，也沒有前往探視或分擔扶養費用，直到孩子們成年都是由前妻單獨扶養，的確沒有盡到為人夫、為人父的責任，最終准許女兒們的請求，裁定免除她們對父親的扶養義務。