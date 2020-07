▲警方已全副武裝上街警戒。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者張靖榕/綜合外電報導

挪威南部的薩爾普斯堡(Sarpsborg)14日下午,發生持刀捅人案件,兇嫌在不同地點相繼刺傷3名路人,包括1名女子,其中2人重傷。警方表示已逮捕1人,但無法確認是否有同夥參與犯案,因此要求民眾暫時待在家中以策安全。

路透社報導,警方獲報後立刻趕往兇嫌所在的最後一個地點,並將其逮捕回到警局,由於目前仍在偵訊中,尚不清楚這名在多地犯下捅人案的兇嫌動機為何,也還未確認是否有其他同夥還逍遙法外。

當地報紙「Sarpsborg Arbeiderblad」刊登的一張照片顯示,武裝警察已經出動上街維持秩序,並要求民眾待在家中。薩爾普斯堡位於挪威首都奧斯陸(Oslo)南方70公里。

