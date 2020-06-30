葉金川籲調整健保費率　「總額成長率越高倒越快」關鍵在收入

記者黃翊婷／綜合報導

健保費率究竟調不調，向來是各界關注的重點之一。前衛生署署長葉金川認為，這個議題不能繼續迴避下去，如果再不進行調整，健保總額成長率越高就倒得越快，而且相較於支出，收入的問題更大，希望行政院長蘇貞昌能夠重視這個問題。

▲葉金川談健保，呼籲蘇貞昌不要再迴避這個問題。（圖／記者魏有德攝）

根據《聯合新聞網》報導，葉金川指出，今年的GDP成長率受到疫情影響可能只有1％，在人民收入幾乎沒有成長的前提下，假設健保成長率為4.5％，支出方面只要好好分配應該不會有大問題，比較嚴重的是收入方面，健保安全準備金頻頻探底，結果就是健保總額成長率越高就倒得越快，蘇貞昌卻說「還不是時候」，然而這把火已經燒到陳時中和李伯璋的屁股，健保議題已經無法再迴避了。

對於健保何時調漲、怎麼漲，葉金川曾在6月11日的「健保關鍵報告座談」上談到，健保開辦時沒有把科技、新藥等列入考量，舊架構在未來25年「完全不適用」，但勞工薪資多年來漲幅僅1％，健保調漲不能只在薪資打滾，必要時也可以加收富人稅，或者對補充保費進行調整。

▲葉金川認為健保這把火已經燒到陳時中。（圖／記者黃克翔攝）

葉金川提到，勞保9年減7兆都沒人要動，健保每年減2000萬，大家卻急得跳腳，可見醫療照顧方面還是頗受重視，但健保未來必然會走向階級化，「這是沒有辦法的選擇」，如果要進行改革，需要多層面考量，不能僅以6％為目標，而是要做到讓年輕人覺得繳錢有用、到2050年還撐得下去的健保比較重要。

此外，前健保局總經理張鴻仁也在同一場座談會中表示，現在的健保已經達到盈虧平衡點，來到死亡交叉，「如果不去做的話，時間會越拉越長」；至於該怎麼漲，他建議維持自由就醫以及使用者付費，而且無論走哪一條路，未來健保很難避免走向「階級制」，相當於一般人就醫只能坐經濟艙，使用基本藥物與醫材，有了錢才能升等為商務艙、頭等艙。