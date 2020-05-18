快訊／蘇貞昌內閣拍板！陳其邁、唐鳳留任　完整名單一次看

記者蔣婕妤、黃巈禾／台北報導

政院幕僚表示，行政院長蘇貞昌內閣人事徵詢已告一段落，包含行政院內人事以及各部會相關政務次長異動，副院長一職由陳其邁續任，秘書長一職由李孟諺留任；九席政務委員部分，蘇貞昌認為林萬億、吳澤成、張景森、鄧振中、龔明鑫、羅秉承及唐鳳等七位政委，對各自督導協調的部會與政策業務熟稔，因此，七位政委皆繼續留任。

▲唐鳳、陳其邁。（合成圖／資料照）

政院幕僚指出，蘇貞昌認為過去一年多來，陳其邁在副院長一職上表現非常辛苦、稱職，對於蘇貞昌指示的工作都使命必達，而去年從協助防範非洲豬瘟、防治登革熱到今年的對抗武漢病毒，陳其邁都發揮醫療公衛專業，整合各部會防疫，並協助院長做出重要的決策判斷，希望陳其邁能以其醫療與公衛專業，在後疫情時代，繼續在執政團隊貢獻。

秘書長一職則由李孟諺留任。政院幕僚提到，李孟諺是基層公務員出身，有水利工程的專業背景，是國家長期培養的專業公務人才，也長年與蘇揆共事，熟悉蘇揆的施政風格，能夠忠實執行蘇揆命令，但又能轉譯成部會公務同仁理解的語言文字，是行政院這部大機器能夠運轉順暢的最關鍵人物。

至於九席政務委員部分，政院幕僚表示，蘇貞昌認為林萬億、吳澤成、張景森、鄧振中、龔明鑫、羅秉承及唐鳳等七位政委，都對各自督導協調的部會與政策業務相當熟稔，過去一年多來，也多能配合整體執政團隊的施政理念與節奏，所以七位政委皆繼續留任。

另外，蘇貞昌也任命行政院顧問兼任院長辦公室主任黃致達轉任政務委員，黃致達長期參贊從蘇貞昌第一個閣揆任期起，後歷經張俊雄、林全、賴清德，以及去年蘇貞昌再任閣揆，黃致達都擔任內閣重要政策智囊，蘇貞昌期勉與其他政委共同分工在重大政策的協調整合，協助蘇貞昌推動施政；另一席政委則視行政團隊組成新隊形後，再邀請優秀人才加入。

政院幕僚強調，蘇貞昌重視政院的政策溝通與宣傳，副秘書長何佩珊一年多來，協助溝通國會，特別是執政黨立院黨團，成功推動多項重大立法，因此，蘇貞昌也請何佩珊繼續擔任副秘書長，負責國會及黨團溝通與推動立法的重要工作。

至於發言人一職，政院幕僚說明，Kolas Yotaka出任總統府發言人後，行政院發言人一職由現任行政院簡任秘書丁怡銘接任，丁怡銘從上次新北選舉時，就是新媒體宣傳的總操盤手，特別是過去一年多來，從蘇貞昌的新媒體社群開始，帶動整個內閣各部會新媒體社群，都展現出更為快速、活潑與接地氣的政策宣傳與新聞因應的風格變化，希望丁怡銘接任行政院發言人後，能強化新媒體時代的宣傳與政策溝通。

政院幕僚提到，故宮博物院院長由吳密察留任，台美事務委員會主委由現任駐世界貿易組織（WTO）副代表楊珍妮擔任，原主委林良蓉執政團隊另有安排。

此外，政院幕僚也表示，蘇貞昌與各部會首長針對政務次長的部分交換意見，經相關思考與徵詢後，各部會新任政務次長包含：財政部新任政務次長阮清華、教育部新任政務次長蔡清華、交通部政務次長陳彥伯、勞動部政務次長王尚志及王安邦、科技部政務次長林聰敏、國發會政務副主委游建華、金管會政務副主委許永欽、原民會政務副主委谷縱‧喀勒芳安、客委會政務副主委鍾孔炤、僑務委員會政務副委員長徐佳青。

【520府院新人事名單】

總統府秘書長 蘇嘉全

國安局長 邱國正

國安會秘書長 顧立雄

總統府發言人 Kolas Yotaka

行政院長 蘇貞昌

行政院副院長 陳其邁

行政院發言人 丁怡銘

行政院秘書長 李孟諺

行政院副秘書長 何佩珊

內政部長 徐國勇

外交部長 吳釗燮

財政部長 蘇建榮

教育部長 潘文忠

經濟部長 沈榮津

交通部長 林佳龍

衛福部長 陳時中

勞動部長 許銘春

環保署長 張子敬

國防部長 嚴德發

法務部長 蔡清祥

文化部長 李永得

科技部長 吳政忠

國發會主委 龔明鑫

金管會主委 黃天牧

客委會主委 楊長鎮

僑委會委員長 童振源

農委會主委 陳吉仲

原能會主委 謝曉星

陸委會主委 陳明通

退輔會主委 馮世寬

海委會主委 李仲威

原民會主委 夷將．拔路兒

人事行政總處人事長 施能傑

政務委員兼任工程會主委 吳澤成

故宮博物院院長 吳密察

台美事務委員會主委 楊珍妮

海基會董事長 李大維

政委9人有7人留任

政委 林萬億留任

政委 吳澤成留任

政委 張景森留任

政委 鄧振中留任

政委 龔明鑫留任

政委 羅秉承留任

政委 唐鳳留任

政委 黃致達轉任（原為蘇貞昌辦公室主任）

另一政委在行政團隊組成後，另覓人才加入