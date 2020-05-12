沙巴亞庇百貨閉門2個月重啟　皮件全發霉長滿「白黃菌斑」

▲商場的皮件被黴菌侵蝕。（圖／翻攝自facebook／Nex Nezeum）

實習記者崔子柔／綜合報導

馬來西亞發布「有條件行動管制令」已2個月，首相丹斯里慕尤丁日前宣布管制令延長至6月9日，部分商家被允許重新開業，有間百貨公司準備重啟時，員工竟看到皮件大多發霉，甚至有的商品已經被侵蝕到無法挽救。

綜合外媒報導，網友Nex Nezeum在facebook上分享，閉門2個月後，商店裡陳設的皮夾、背包、鞋子、皮帶等都已被黴菌覆蓋，有些商品甚至已經長出黃色菌斑，除了商品外，店內的沙發也沒有倖免。

▲▼不少商品受到黴菌腐蝕。（圖／翻攝自facebook／Nex Nezeum）



經判斷該商城應是位在沙巴亞庇，那裡靠海比較潮濕，而且在管制令期間館內可能無人打理，室內溫度升高空氣又不流通，才讓細菌更容易滋長。

有網友表示「逛街時觸碰商品留下細菌更容易發霉，可以依發霉程度看哪個商品比較被喜愛」，也有人說「趁機測試哪些是真皮的」，但事實上合成皮也可能發霉，只是侵蝕程度不一。

▼Nex Nezeum10日的貼文。（圖／翻攝自facebook／Nex Nezeum）