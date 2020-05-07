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韓國瑜要「停止罷免」　還有另一條路可走

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韓國瑜要求停止罷免，其律師葉慶元表示可針對4月17日的公告再提告。

圖文／鏡週刊

韓國瑜4月8日針對罷免案提行政訴訟要求停止執行，今（7日）遭判敗訴，最高行政法院認為，韓國瑜應對4月17日的公告聲請裁定停止執行，而非在此之前提告要求中選會停止執行罷免程序，知情人士指出，依此判決，韓國瑜可以針對4月17日的公告再提告，他的律師葉慶元表示，已對此向韓營分析，是否提告要由韓市長決定。

葉慶元律師表示，最高行政法院不願意處理連署偷跑的問題，4月17日台北高等行政法院先是以「無緊急迫切」為由，判韓敗，如今最高行政法院是進入第二階段審查「不是行政處分」，葉慶元認為，此一見解與最高行政法院去年的見解明顯不同，是錯的，這在法律上有爭議，對於選舉罷免制度也開創了危險的先例。

韓國瑜認為，第一階段的兩千多份連署書，是在韓國瑜當選1年內就已經簽署，應該是無效，但中選會卻違法決定全都納入考量，韓國瑜認為，這一切應該讓法院來做最後定，希望罷免案暫停進行。

但北高行4月間審理認為，韓國瑜提起訴願並申請停止執行時，尚未遭到訴願機關為拒絕的決定，而且也難以認定訴願機關有無故延遲決定的情況，因此認定此案並緊急迫切到非得跳過訴願機關的程序，由北高行進行立即暫時性保護措施的必要性，因此4月17日駁回韓國瑜的聲請，中選會也公告罷免案成立。

韓國瑜提抗告後，最高行政法院認為，韓國瑜告太早，因《行政訴訟法》的停止執行制度，是鑑於我國對於行政處分的執行，原則上不因提起行政救濟而停止所設，因此，如果聲請停止執行的對象不是行政處分，即與此規定的要件不合。


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