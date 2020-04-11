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滯留湖北90天終可返台！ 感謝總統、蘇貞昌爺爺讓我們回家

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記者任以芳／台北報導

最後滯留湖北台灣民眾等待90天，終於盼到回家好消息。海基會再次洽請華航協助，指定上海兩航班供滯留湖北國人返家。湖北台商救援會長徐正文也表示，許多人聽到消息，非常感謝蔡政府沒有忘記他們。還有小朋友錄製影片，特地感謝「蔡總統、蘇貞昌爺爺，讓我們順利回家。」

▲▼ 最後滯留湖北台灣民眾感謝政府。（圖／湖北台商救援協會會長 徐正文提供

▲徐正文代替最後滯留湖北的台灣民眾，感謝各界幫助。（圖／記者任以芳攝）

大陸湖北武漢8日解封，機場也開放飛行。先前，湖北台辦再次發出聲明，希望台灣方面能讓滯留的台灣民眾「就地返鄉」，減少舟車勞頓的辛苦。最後，我方仍以類包機方式安排返鄉路，海基會再次洽請華航協助，目前指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI 504，飛行時刻表分別為4/20（一）與4/21（二）各一架次，皆為19:50由上海浦東機場起飛，預計21:50抵達桃園機場。

▲▼ 最後滯留湖北台灣民眾感謝政府。（圖／湖北台商救援協會會長 徐正文提供

▲ 最後一批滯留湖北的台灣小朋友，畫圖感謝政府「沒忘記他們」。（圖／湖北台商救援協會會長 徐正文提供）

為了感謝蔡政府、大陸方面幫助，徐正文今（11日）召開記者會一開始，多次鞠躬，代替滯留湖北的台灣民眾感謝各界幫助與理解。其中，一名滯留湖北的台灣國一小女生知道可以回台，特地畫下台灣地圖、國旗、和可愛黑熊，以及自己最愛珍珠奶茶和學校，寫下「我想回台灣，我想上學。」

還有小朋友錄製影片表示，「謝謝台灣政府能讓我回家，我真的很開心」、另外還有小朋友表示「蔡總統、蘇貞昌爺爺、陳時中部長、徐正文委員，感謝你們讓我們回家，你們辛苦了。」另外，一名滯留武漢陸配錄製影片時，情緒有些激動，她說「我們得到消息，我們終於可以回家，在武漢等待漫長時間，衷心感謝政府沒有忘記我們。」

▲▼ 最後滯留湖北台灣民眾感謝政府。（圖／湖北台商救援協會會長 徐正文提供

▲ 最後一批滯留湖北的台灣小朋友，感謝總統、蘇貞昌爺爺幫助（圖／湖北台商救援協會會長 徐正文提供）

針對返台申請流程，徐正文表示，「滯留湖北的國人回台，不等於馬上『取消管制註記』，必須先跟海基會如實報名，返台後再經過14天隔離，確定健康狀況，才能取消註記。」如果沒有還沒被登記的滯留國人，徐正文建議還是跟政府如實報名，如果自行偷偷返台，可能增加國內 防疫爭議與風險。

至於，第二批類包機確定啟動後，滯留湖北的台灣民眾不斷打電話向海基會報名，許多人也反應電話一直不通，很擔心自己上不了飛機。徐正文也表示，「現在滯留湖北的國人大約有300、400人左右，安排的兩架次飛機，大該有400多個位子，所有一定足夠。」希望滯留國人不用慌張，台灣政府會做好安排。

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