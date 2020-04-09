譚德塞痛罵3分鐘台灣更紅了　蔡英文推特追蹤突破95萬

▲總統蔡英文推特追蹤超過95萬。（圖／蔡英文推特）



記者陶本和／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在記者會上痛罵台灣3分鐘，總統蔡英文則邀請他訪台，告訴他「台灣比誰都知道被歧視的滋味」，隨後也翻譯成英文PO在推特。在經過譚德塞把台灣炒上國際後，蔡英文的推特追蹤也跟著水漲船高，快速突破95萬人追蹤。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在台灣時間8日晚間11點多舉行的例行記者會上公開點名台灣，不僅連講3次就是台灣，還罵了3分鐘「夠了！真的夠了」，他認為，最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，台灣外交部長明明知情卻沒切割，還繼續侮辱詆毀，但目前有其他更重要的事情需要關注，「我已經忍了3個月，3年、30年、300年也可以忍」

對於譚德塞的砲轟，蔡英文透過臉書回擊，除了表達強烈的抗議外，也強調台灣向來反對任何形式的歧視，「長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味」。

隨後，蔡英文也邀請譚德塞訪問台灣，感受一下台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。

蔡英文表示，世界各地，包括譚德塞幹事長的家鄉（衣索比亞）在內，都可以看到台灣的醫療人員和志願工作者無私奉獻的身影，台灣人不會用膚色、語言去區分他人，所有人都是兄弟姐妹，「台灣，從來沒有因為無法加入國際組織，就減少對國際的支持。」

隨後，蔡英文也將此篇聲明翻譯成英文，分享在個人推特帳號上，並鼓勵大家翻譯成各種語言，把台灣的聲音傳遞到國際的每一個角落。

在蔡英文發文之後，加上這一波譚德塞炒作下，台灣反而更被國際所看見，蔡英文的推特追蹤數也跟著水漲船高，快速突破95萬人。