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瘋電影／音速小子　真誠友善慈悲是國際間最好的語言

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文／賴賴

▲▼ 音速小子。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

非常適合大小朋友觀賞的娛樂電影，劇情簡單但視覺充滿驚喜，音速小子是許多人童年時期的電動玩具，從電視中跳到大銀幕，果然不論是視覺或是與人類互動，都充滿趣味性，而來自外星球的音速小子，被得了憂鬱症後振奮自己又來拍戲的超級喜劇大師金凱瑞追殺，實在非常值得啊，電影流暢好看，大人小孩都會喜歡的簡單休閒溫暖劇情。

許久不見的金凱瑞，果然薑還是老的辣，他所飾演的反派，不但是壞，還令人氣得牙癢癢，卻又不得不佩服放眼看去，好萊塢已經沒有像他這樣辨識度高，出色且專業的誇張型演員，繼卓別林之後，能夠擁有自我風格且無人能取代的，只有金凱瑞，期待還有第二集，也希望金凱瑞快點把自己救回來，繼續危害人類。

片　　名：音速小子
英文名稱：Sonic the Hedgehog
類　　型：動畫、動作、冒險
上映日期：2020-02-21
片　　長：01時39分
導　　演：傑夫富勒(Jeff Fowler)
演　　員：金凱瑞(Jim Carrey) 、 詹姆斯馬斯登(James Marsden) 、 班許瓦茲(Ben Schwartz)
國　　家：西班牙
語　　言：英語
發行公司：派拉蒙影業


劇情大綱

派拉蒙影業2020年2月推出一部真人動作冒險喜劇《音速小子》，根據全球知名SEGA電玩改編，由《玩命關頭》和《死侍》製作團隊特別量身打造經典角色，一隻家喻戶曉的亮藍色刺蝟，全新超級快英雄“音速小子”，準備飆速新世界!!《音速小子》敘述誤闖地球的音速小子和新認識的人類朋友湯姆華卓斯基（詹姆斯馬斯登 飾），兩人要聯手阻止邪惡的蛋頭博士（搞笑天王金凱瑞 飾），利用音速小子的巨大力量來統治全世界。這部電影導演是傑夫富勒，其他演員還有蒂卡桑普特和為音速小子配音的班許瓦茲。

▲▼ 音速小子。（圖／yahoo）

▲不同星球也能真正交心做朋友。

▲▼ 音速小子。（圖／yahoo）

▲音速小子的能量超出想像。

▲▼ 音速小子。（圖／yahoo）

▲金凱瑞非除掉音速小子不可。

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