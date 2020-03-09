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遺產E劇場／父親病重前領出千萬存款　繼承人被國稅局要求補繳遺產稅！

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▲載詐欺犯到ATM詐領30萬元，白牌司機獲判無罪。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲ 被繼承人已病重時最好也讓繼承人知道財產處置用途，避免被收遺產稅。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

國稅局為了避免納稅義務人逃漏稅，規定繼承人死亡前對財產有借款、價金或存款等處置，而繼承人卻不能證明該處置用途時，該項借款、價金或存款，仍應列入遺產課稅。律師劉韋德就建議，為了避免疑慮，被繼承人如已重病時，最好適度讓繼承人了解財產處置用途，以免被課徵不必要的遺產稅。

案例事實

美娟的父親得了癌症，過世前已在醫院住了5個多月，住院期間她父親都由看護幫忙照顧。

父親過世後，美娟和二個弟弟一起幫父親辦妥後事，接下來就是要申報遺產稅，由於她對父親的財產並不是很清楚，因此她去國稅局申請父親的財產總歸戶資料。

根據國稅局的資料，她父親名下有五筆不動產和二個銀行帳戶，不動產依公告現值約八百萬，銀行存款五百萬，合計一千三百萬，和免稅額扣除額加起來差不多，因此不用再多繳遺產稅。

她把申報書送到國稅局後，以為事情處理好了，但沒想到一個月後，國稅局竟通知她有漏報遺產。

原來國稅局查到她父親生前因病已經住在醫院，且她父親名下的一個銀行帳戶，在她父親過世前3個多月，曾經有一筆一千萬的大額現金提款，國稅局要求她必須說明這筆提款的用途及去向，否則就要她補繳一百萬的遺產稅。

美娟矇了，她根本不知道父親在生前曾有領過這筆錢，更不知道用途及去向，她和弟弟都沒有繼承到這筆遺產，國稅局卻要她繳一百萬的遺產稅，她完全沒有辦法接受。

▲稅，繳稅，金錢（圖／視覺中國CFP）

法律問題

美娟需要補繳1千萬的遺產稅嗎？

法律解析

國稅局要求美娟補稅的法源依據為遺產及贈與稅法施行細則第13條，依據該條規定，被繼承人死亡前因重病無法處理事務期間舉債、出售財產或提領存款，而其繼承人對該項借款、價金或存款不能證明其用途者，該項借款、價金或存款，仍應列入遺產課稅。

這一條文主要目的，在於防止繼承人在被繼承人在死亡之前，藉被繼承人名義舉債、出售財產或提領存款，企圖造成債務增加或資產減少的狀況以逃漏遺產稅。

雖然實務上，的確有些人會利用這些方式逃漏遺產稅，但該條文在實務上的爭議也不少。

例如，要怎樣才算重病?無法處理事務標準又如何認定?如果繼承人不知道父母資金運用狀況，繼承人如何對自己不知道的事情負舉證責任?

而且最大問題是，由於該條文的規定會影響人民繳納遺產稅之權利義務，依據中央法規標準法第5條2款的規定，有關於人民權利義務的事項，都必須以法律定之。

但問題是，遺產及贈與稅法施行細則僅是行政命令，因此這個條文本身的適法性實在有待商榷。

不過，大法官曾經在釋字221號解釋認為，該條文是為防止遺產稅之逃漏及維持課稅之公平所必要，所以並不違憲，因此雖然法理上有爭議，但因有大法官的背書，所以短期內修改的機會並不大。

本案中，雖然美娟和弟弟等人並沒有實際繼承到一千萬的遺產，但因為她們無法證明父親當時這些錢的用途，因此國稅局要美娟補稅一百萬，是有法源依據的。

律師叮嚀

被繼承人如已重病時，對於自己之財務處理，尤其是關於舉債、出售財產或提領存款等狀況，最好適度讓繼承人了解，以免到時繼承人不能證明其用途時，會被國稅局課徵不必要的遺產稅。

▲▼劉韋德律師自費近百萬創設免費App「777遺囑產生器」，讓民眾可以上網自行設遺囑。（圖／記者李蕙璇攝）

▲ 律師劉韋德。（圖／資料照）

劉韋德律師小檔案

台大法律系畢業，86年律師高考及格，擅長財產繼承、遺囑撰寫教學、遺產分配、房屋買賣等案件。《ETtoday保險雲》邀請到擅長房屋財產繼承、遺產等相關法律規定的律師劉韋德，開闢「遺產E劇場」專區，不定期和讀者分享《民法》、《遺贈稅法》等常見實務見解，透過故事舉例的方式，邀請讀者認識法律中的奧秘；更多遺產繼承知識，請上777遺囑網

遺囑產生器APP這裡載：蘋果手機安卓手機
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