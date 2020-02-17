檢測顯示陰性！24歲女隔離14天「無異常」...返家後6天才確診

▲河南24歲女子隔離完後才被確診。（示意圖，非當事人／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，河南省日前出現2例潛伏時間長、傳染源不明確的確診案例，沒想到昨（16）日又出現一名難以診斷的病患。據悉，該名24歲的女病患已隔離觀察14天，期間沒有任何明顯症狀，直到返家後才有咳嗽的情況，最終被確診患上新冠肺炎。

據南方都市報報導，該名女病患1月22日與姐姐一起到湖北武漢市武昌區火車站，乘坐火車T127次14號車廂回到廣東，隔日抵達河源火車站，並走路前往河源市源城區的某一間酒店內入宿。據悉，她當天還與姐姐乘坐滴滴車，到河源市人民醫院就診，但結果顯示「無異常」，因此便騎共享電動車回到酒店。

兩天後（1月25日），該名女患者又與姐姐乘坐滴滴快車到源城區的某公館住宿，一直到2月8日的這段期間，她們都點外賣，不然就是請朋友送餐及生活用品。

這14天以來，該名女患者與姐姐一起進行自我隔離時，都確實做到健康監測，她除了2月2日有感覺到咽部有點不適外，檢測後均陰性，其她都無異常。直到2月8日隔離期滿，永安居委會發出解除隔離觀察通知書，兩姊妹才獲得自由。

▲河南女在隔離期間只感到咽喉有點不適。（圖／路透）

解除隔離後，該名女病患先前往某藥局購買口罩（雙方均佩戴口罩），隨後又到某連鎖便利店購買商品，並步行回公館辦理退房，之後再乘坐滴滴快車回到家中。

沒想到，到了2月14日，女患者開始出現咳嗽症狀，但是無痰、無發熱，隔天（2月15日）到河源市人民醫院就診，被收入住院隔離治療，也確診患有新冠肺炎。發現病例後，當地疾控部門已對患者居住的附近及車輛進行消毒，對周邊鄰居也發出健康告知書。

截至目前，河南省河源市已累計確診病例4例，其中1例治愈出院，其餘3例則均在河源市人民醫院隔離治療，病情已逐漸穩定。

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