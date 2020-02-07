瘋電影／然後我們跳了舞　鮮血跳出格魯吉亞舞魂

文／賴賴

瘋言瘋語：

太驚豔又太驚喜了，像中頭彩一樣，在完全沒有事前做功課，瞎子摸象式的挑電影，竟然看到這部評價之高，文青電影卻一點也不沉悶，並且認識了喬治亞這個國家，和戰鬥芭蕾的舞蹈，電影流暢好看，雖然小成本式的拍攝，卻節奏平實，漸入佳境且重擊人心，五顆星推薦的優質電影。

其實跟著電影劇情推進，完全不知道原來是描述同志的電影，整部電影的核心價值，在舞蹈老師對男主提點的一段話；格魯吉亞舞蹈很要求男子氣概，(Khanjluri)劍舞和巴統舞蹈相對來說比較柔和，但五十年前就已經被修改了，也就是說格魯吉亞舞蹈式不允許軟弱的。這也是男主最大的致命傷，老師一再提問男主，你是否真的適合跳這種舞？

喬治亞地跨歐亞兩洲，位於高加索地區，北鄰俄羅斯，南鄰土耳其、亞美尼亞、亞賽拜然，這是一個持台灣護照無法進入的國家。透過電影了解了這個極其純樸還在聽二十幾年前阿巴阿巴的流行歌，同志怎麼可能被接受，電影結局觸動人心，男主用淌血的腳踝，表演自己內心最真的態度。超好看。



片 名：然後我們跳了舞

英文名稱：And Then We Danced

類 型：音樂/歌舞、劇情

上映日期：2020-01-17

片 長：01時53分

導演：雷凡阿金(Levan Akin)

演員：雷凡吉巴其亞尼(Levan Gelbakhiani) 、 巴奇瓦利契維里(Bachi Valishvili)

國 家：喬治亞、瑞典

語 言：喬治亞語

發行公司：海鵬

劇情大綱

最競爭的對手，竟是他最深刻的慾望…

父母都曾是頂尖的喬治亞舞者，梅拉布（雷凡吉巴其亞尼 Levan Gelbakhiani 飾）自小耳濡目染，舞蹈不只在他的基因之中，站上舞台更是生命裡唯一的目標。但在保守的喬治亞國立舞團裡，「戰鬥芭蕾」需要剛毅之力，梅拉布總被批評舞步太過陰柔…。



新來的陽光男孩伊拉可里（巴奇瓦利契維里 Bachi Valishvili 飾）雖然戴著耳環、卻充滿魅力，跳起相同舞步更有著自己所缺乏的外放特質。擔心地位被他取代，梅拉布在意起他的一舉一動，但每個不經意的眼神交會，卻都讓他意亂情迷；對方狀似無意的身體碰觸，也逐漸勾起梅拉布心底最深的渴望…。



這使梅拉布原本熟悉的世界，瞬間產生了巨大的變化。因為伊拉可里不僅是他最強的競爭對手，同時也是他最深刻的慾望。梅拉布意識到自己必須衝破枷鎖限制，並為自己的渴望冒險一搏…。

▲天性柔和的男主如何駕馭號稱戰鬥芭蕾的格魯吉亞舞

▲國家民族舞蹈團不容同志存在。

▲時時闖禍的哥哥莫名其妙的把人肚子搞大結婚了

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