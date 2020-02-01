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投保時勾選「保額增加權」好處曝光！按原年齡計費　還可適時提高保障

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▲醫院,門診,掛號,領藥,輪椅,排隊領藥,老年,生病,病房,走廊,健保,醫療,終生照護（圖／記者姜國輝攝）

▲投保時可以注意一下保單條款，了解自己的權益。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

民眾購買保險時，是否注意到保險公司針對保單提供加值的保障？保險專家指出，如果保戶善用增加保險額度的增加權，同時也可以增加保險商品給予的保障。

市面上部分保單具有「保額增加權」，意思就是保戶可在符合保單約定的條件下，提出增加保額的申請，而且不需要重新核保，保險公司也不得拒絕保戶的申請。

申請增加保險金額的保險費，是按被保險人原投保年齡計算，但應補繳增加保險金額後所產生保單價值準備金的差額。

民眾在購買保險時，可以詢問保險公司業務員，是否有提供增加權功能。若有，可以先在保單上勾選可能使用這個功能的時間點，例如依家庭成員的生涯規劃，適時的提高保障，就可以在家庭責任加重的同時，同步增加保障。

台灣民眾愛買保險，但保險額度卻有偏低的情形，甚至連最基本的醫療險、傷害險都沒有投保，等到保險事故發生時，才發現原來理賠的金額與保障不對稱，代表著多數民眾在投保時，對於自身需求及各類險種到底該買多少保險額度，可能沒有清楚的具體概念。

壽險公司建議，民眾可適時檢視自身保險的保障缺口，了解保單內容，隨時補足該有的保障；也可以透過他人的協助，聽聽多方不同的規劃建議，最主要的還是要自己做功課，才會知道該如何選擇適合自己的保單。

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