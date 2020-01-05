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大吃富含Omega3魚類　格陵蘭「500年木乃伊」CT解析：仍有動脈硬化

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▲▼ 木乃伊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

此研究刊登於《美國醫學會雜誌》的《網路開放》（JAMA Network Open）。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

動脈粥狀硬化（Atherosclerosis，簡稱動脈硬化）經常被認定為「現代人」才有的疾病，是當代飲食、生活方式及環境等因素所綜合起來的產物。但根據美國學者針對16世紀木乃伊的最新研究，即便當時的格陵蘭人以魚類等富含Omega-3脂肪酸的海洋生物為主食，且過著「充滿活力」的生活，但依舊有動脈硬化的問題。

綜合CGTN、Discover等外媒報導，美國心臟科醫師沃恩（L.Samuel Wann）等研究人員利用CT掃描技術，針對4具格陵蘭島因紐特人的木乃伊進行研究。依據骨骼、牙齒來估算，他們是兩名年約18歲至30歲的男子及兩名年約16歲至30歲的女性；另據當時的陪葬品以及服裝來看，他們生活在16世紀，可能住在以石頭、鯨骨、海豹皮建造的棚屋內，以弓箭、長矛獵捕魚類、鳥類、海洋哺乳動物、馴鹿維生。

儘管他們生前的死因不明，但研究結果顯示，當中3具木乃伊的動脈堆積脂肪物質，看起來與動脈硬化患者極為類似。報導指出，由於遺骸不完整，所以動脈硬化的範圍無法做進一步的評估。

動脈硬化被認為是現代人久坐不動、吸菸、飲食習慣不佳所帶來的結果，且過去數十年來，許多人鼓吹攝取富含Omega-3脂肪酸的飲食有助防止動脈硬化。但事實上，導致動脈粥狀硬化的因素有很多，研究認為，除了現代飲食之外，還有其他可能的致病因素，像是古代民族室內生火所產生的環境煙霧等。

▼研究中的木乃伊於1920年代在極冷的環境中被考古學家發現，事後轉移至麻薩諸塞州一間博物館保存。

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