阿拉斯加火山爆發　引發飛航警報

▲希沙爾丁火山噴發。(圖/翻攝自推特/@justinmweather)

文/中央社

美國阿拉斯加州阿留申群島(Aleutian Islands)一座火山今天爆發,灰燼直衝高空形成火山灰雲,引發飛航警報。

阿拉斯加火山觀測所(Alaska Volcano Observatory)表示,希沙爾丁火山(Shishaldin Volcano)噴發的灰燼直衝逾2萬英尺(約6096公尺)高空,甚至可能達2萬4000英尺(約7315公尺)。

這座火山位在安克拉治(Anchorage)西南方約1093公里處,靠近阿留申群島最大島嶼烏尼馬克島(Unimak Island)的中心地帶,也在島嶼東部福爾斯帕斯(False Pass)40人居住的村莊附近。

阿拉斯加大學費爾班克斯分校(University of Alaska Fairbanks)地球物理研究所(Geophysical Institute)科學家費伊(David Fee)表示,火山灰雲不會威脅到村莊。美聯社報導,火山灰雲目前往東南方海面飄移。美國國家氣象局(National Weather Service)發布火山灰雲警戒,警告高空2萬4000英尺(約7313公尺 )的飛機注意飛航安全。

Orange aviation alert posted after activity this morning from Shishaldin volcano in Alaska's Aleutian islands produces ash cloud rising to 20,000 - 24,000 fthttps://t.co/EsTx515dUq pic.twitter.com/PAS23uDrE2