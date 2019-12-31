▲吳男和王女在同間團膳公司上班，長期近水樓台下發展出婚外情。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

新竹市日前發生一起命案，42歲吳姓男子與已婚的中國籍43歲王姓女同事發生婚外情，2人交往後，王女以各種理由要錢，平安夜當天一開口就討20萬元，被榨乾的吳男無力負擔，王女揮他一巴掌惹來殺機。本刊取得吳男寫給王女的山盟海誓情書，如今因一時衝動而毀滅2個家庭，讓人不勝唏噓。

12月26日晚間，人煙稀少的竹東鎮二重埔柯子湖突然湧入大批警力，警方在草叢中發現黑色大垃圾袋，裡頭裝著的正是遭吳嫌殺害的王女遺體。而死者丈夫在23日已向警方通報妻子失蹤，丈夫還連日到派出所詢問消息，並焦急的在社群網站發布尋人啟事，最終等來的卻是冰冷遺體，以及被戴綠帽的殘酷現實。

▲本刊也取得吳男寫給王女的信件，其態度極為卑微。（圖／翻攝畫面）

據了解，吳男是「吃飯配菜脯，賺錢給查某」的最佳典範，他雖名為「總鋪師」，其實就是領固定工資的廚師，平時租屋過活，薪水並不豐厚，為了供兒子上大學省吃儉用，連幫自己買件衣服都不捨得，但「借錢」給王女眼睛都不眨一下，生活也因此左支右絀、陷入窘境，連兒子都知道「王阿姨」的存在，父親對王阿姨的好，兒子也看在眼中。

「你是我深愛的人，卻又不能走在一起的人。」本刊也取得吳男寫給王女的信件，其態度極為卑微，不斷強調自己對王女的用情深切，認為她是這輩子的唯一摯愛，即使被當成提款機也甘之如飴。

▲吳男不堪女友長期要錢而痛下殺手，將遺體棄置在竹東鎮郊區。（圖／翻攝畫面）

但再怎樣至死不渝的愛也難以承受金錢的不斷折磨，吳男為王女獻上畢生積蓄，王女卻軟土深掘，以「照顧中國家人」為理由持續向吳男要錢，23日晚間要再索討20萬元，拿不道歉便怒摑耳光，吳男最終忍無可忍，一時衝動而痛下殺手。

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