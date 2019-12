製造飛彈發射器當聖誕禮？　北韓「擴建工廠新大樓」最新衛星照曝光

▲衛星圖像顯示北韓在平壤的工廠擴建大樓。(圖/翻攝自推特/Jeffrey Lewis)



記者丁維瑀/綜合報導

根據CNN所掌握的最新衛星圖像顯示,北韓似乎在平壤擴建大樓,這些建築與生產遠程洲際彈道飛彈的發射器有關。北韓本月曾威脅,要送美國一份「聖誕禮物」。

日期為12月19日的衛星圖像可見,來到北韓平壤「3月16工廠」(March 16 Factory),有一棟新的建築物在本月蓋好。蒙特雷國際研究學院東亞防擴散計畫主任路易斯(Jeff Lewis)表示,這個工廠專門替北韓軍隊生產卡車,似乎也參與改裝來自中國的發射器,並替北韓的洲際彈道飛彈(ICBM)計畫製造車輛。

路易斯告訴CNN,北韓過去必須進口能夠運輸大型導彈的重型底架,工廠擴張的訊息,可能代表北韓在國內生產卡車的能力有所增強。

Satellite images show new work being done at a North Korean military site linked to the production of ICBMs https://t.co/y1CRfxYKZr pic.twitter.com/okn8cqk5Ng

▲最新衛星照。



外界擔心,北韓可能會進行遠程導彈試驗,或採取其他挑釁行為。北韓12月才預告,要送美國「聖誕禮物」。

一名美國政府官員20日表示,北韓可能在準備測試導彈項目的發動機或其他零件。不過一名高級軍事指揮官也說,美國預備好應對平壤可能採取的任何行動。

North Korea has expanded the March 16 Factory, which is involved in the development and production of ICBM launchers, @DaveSchmerler and I tell @KenDilanianNBC.https://t.co/tCObN5QsvC pic.twitter.com/xADB9XnoyE