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「極品三寶」違停堵車18小時　男怒送「套套」：不想再有一個你！

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男子車輛被黑色小轎車擋住超過18小時，氣的留紙條並附上「禮物」。（圖／翻攝自推特-Sir Lipa）

圖文／周刊王

馬路三寶不少，常常讓人覺得好氣又好笑。吉隆坡日前有一名網友在推特PO出4張照片，表示自己遇到一個「極品三寶」，對方將車橫岔停在他的車前面長達18小時，讓他無法移動自己的車出去，因此錯過朋友婚禮。

這名男網友在推特發文表示，1日下午他到朋友家附近的停車場取車，準備出席朋友的婚禮，但當他到達停車場時卻發現，一輛黑色轎車就橫停在他的車前，他的車完全被堵死，然而車上沒有任何的聯絡方式，他只好不斷按喇叭車，無奈苦等1個多小時，卻等不到任何人來移車。

男子車輛被黑色小轎車擋住超過18小時，氣的留紙條並附上「禮物」。（圖／翻攝自推特-Sir Lipa）
▲男子車輛被黑色小轎車擋住超過18小時，氣的留紙條並附上「禮物」。（圖／翻攝自推特-Sir Lipa）
男子車輛被黑色小轎車擋住超過18小時，氣的留紙條並附上「禮物」。（圖／翻攝自推特-Sir Lipa）
▲男子車輛被黑色小轎車擋住超過18小時，氣的留紙條並附上「禮物」。（圖／翻攝自推特-Sir Lipa）

最後他心死放棄去朋友婚禮，因為一趟車費需要60令吉（約新台幣440元）。男子表示，他等到晚間7點車子仍然停在原地，沒有人挪走。

男子最後失去耐心，寫下一張紙條及附上一個「保險套」夾在該車擋風玻璃雨刷，紙條上寫道「親愛的，謝謝你堵住我的車。請用這個，因為我們不想要再有另一個你。」

他最後也只能搭計程車代步，隔天再回到停車場時，擋路的車已被開走。其他網友則建議，下次再遇到類似情況，可要求吉隆坡市政局或地方政府拖走車子，才不會耽誤自己太多時間。

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