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網軍帶風向可月領一萬　藍委公布證據：「英派」背後撐腰？

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▲▼蔡英文出席「全國交通科技產業會議開幕式」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲藍委質疑楊蕙如背後有「英派」撐腰。（圖／記者呂佳賢攝）

政治中心／綜合報導

PPT帳號「idcc」去年在網路上惡意汙衊大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案，檢方查出背後黑手就是有綠營背景的「卡神」楊蕙如，楊每個月給下線網軍一萬。立法院國民黨團3日召開記者會，立委陳宜民爆料，楊蕙如底下網軍所聘請的律師，現在也在幫「英派」掌門人陳明文處理300萬現金案，跟綠營關係匪淺。

2008年1月時，當時民進黨總統參選人謝長廷邀「卡神」楊蕙如加入競選團隊，出任團隊的網路執行長，外界將楊蕙如視為綠營人馬。

陳宜民舉證，楊蕙如從2017年8月29日以「idcc」等4組帳號開始運作網軍，2018年9月12日，也就是蘇啟誠自戕前2日，擴增為8組帳號，在早上7點44分連伺服器也不遮掩，開始攻擊大阪辦事處，最後間接導致蘇啟誠上吊輕生，意即蔡政府執政任期不到一半，就開始動用網軍四處帶風向。

陳宜民更爆料，楊蕙如的律師陳偉仁，曾是民進黨嘉義縣黨部律師顧問，原先在法務部政次蔡碧仲的律師事務所任職，蔡碧仲北上擔任政次後，陳偉仁接手事務所業務。

不僅如此，陳宜民說，楊蕙如的下線蔡福明，委任律師陳澤嘉則是現任嘉義律師公會理事長，目前協助立委陳明文處理高鐵遺失300萬現金案。

陳宜民質疑，這兩位嘉義幫大律師的費用，倒底是誰出，是蔡政府、民進黨中央、還是陳明文，呼籲檢方務必查個水落石出。

國民黨團總召曾銘宗表示，民進黨及其附隨組織長期以「假新聞」、「假消息」、「帶風向」等手段操作輿論，但一直以來都只有影射與口水，未曾提出任何相關證據，如今楊蕙如被台北地檢署認證為網軍之首而遭起訴，此案僅是冰山一角，民進黨應該就此一事件，向全民道歉負責。

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