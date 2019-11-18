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被卡到？嬰兒兩眼瞪大散發詭異光芒　網友嚇瘋：要驅魔吧？

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▲監視器畫面中的嬰兒變超恐怖。（圖／翻攝自Twitter ／@PassionPopSoc）

▲監視器畫面中的嬰兒變超恐怖。（圖／翻攝自Twitter ／@PassionPopSoc）

實習記者周依儒／綜合報導

一名外國網友日前新買了一台監視器放在自己兒子的房間，原本是想透過監視器觀察兒子的一舉一動，但沒想到竟然卻發現驚人畫面。這名網友在自己的Twitter帳號〝PassionPopSoc〞上po出了一張監視器拍下的照片，只見畫面中的嬰兒兩眼瞪超大，整個像中邪。

這名網友在自己的社群網站上寫下，「我們買了一台新的寶寶監視器，但我想它好像有什麼誤會」，並貼出兒子的照片。但只見照片中的嬰兒躺在床上，周圍的環境都相當昏暗，不過他的兩眼卻瞪大而且發出奇怪的光芒，整個眼睛看起來非常空洞，像是遭到鬼附身一樣。

▲許多人喜歡透過監視器觀察寶寶。（圖／取自達志示意圖）

▲許多人喜歡透過監視器觀察寶寶。（圖／取自達志示意圖）

照片一貼出也引來網友熱議，有些人立刻推薦自己認識的驅邪師，甚至有網友認真發問原po的兒子是否有受洗。但事實上，嬰兒眼睛的詭異樣子只是因為監視器的夜間模式而導致；同時，也有許多網友在下面留言類似的照片，表示自己也有過一樣的經歷。

在真相解開後，許多網友都放鬆一口氣。另外，原po也貼出兒子玩耍的其他照片請大家不用擔心。

然而，監視器出現奇怪畫面把家長嚇壞的事情也不是第一次發生。有一位網友也曾貼出自己孩子睡覺的監視器畫面，只見照片中除了一位嬰兒以外，居然還又多了一張人臉。這張人臉也把家長嚇瘋，立刻去孩子房間查看，後來才發現原來是孩子爸爸沒有把床單鋪好，導致嬰兒床墊的品牌標誌露出來。這場烏龍也讓原po覺得好氣又好笑，還開玩笑表示「我會殺了孩子他爸」。

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