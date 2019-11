被卡到？嬰兒兩眼瞪大散發詭異光芒　網友嚇瘋：要驅魔吧？

▲監視器畫面中的嬰兒變超恐怖。(圖/翻攝自Twitter /@PassionPopSoc)

實習記者周依儒/綜合報導

一名外國網友日前新買了一台監視器放在自己兒子的房間,原本是想透過監視器觀察兒子的一舉一動,但沒想到竟然卻發現驚人畫面。這名網友在自己的Twitter帳號〝PassionPopSoc〞上po出了一張監視器拍下的照片,只見畫面中的嬰兒兩眼瞪超大,整個像中邪。

We got a new video baby monitor and I think that was a mistake pic.twitter.com/Cu3Qwb0baJ