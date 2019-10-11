優秀醫師怕賺不夠　騙妻外出「跑去跳橋尋短」路人阻止遭甩手…慘聽趴答聲！

▲金字塔頂端的醫師因為擔心失業而跳橋。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

金字塔頂端的人，可能佔百分之1，不管收入或是工作、生活都是雙贏，但最近英國一名43歲的頂尖醫師克里斯帝（Miles Christie），雖在親友眼中都是人生勝利組，有著完美的妻子與小孩，但卻還是為了工作、生活相當憂鬱，加上同時在2間診所擔任醫師，認為自己並沒有辦法給家人好的陪伴，收入不夠養家，竟藉口要與親友游泳，跑到橋邊一躍而下結束生命。

根據英國《每日郵報》報導，克里斯帝擁有高學歷，2間醫院的醫師工作，在親友眼中和妻子、孩子過著相當和樂的日子，但他心中卻不斷的對現階段的生活感到擔憂。如此杞人憂天的想法，不久後讓克里斯帝精神負荷不了，必須要到精神科報到。克里斯帝向心理師表示，「我非常擔心自己失去工作，也害怕自己有一天收入無法在養家」。

縱使親友不斷的鼓勵克里斯帝已經是很好的父親、老公，但他仍認為越是戴著沉重的光環，反而越害怕失去。在案發當天，克里斯帝原本告訴老婆要與兄弟們去游泳，在經過一座橋時突然爬上橋墩邊，經過的人車立刻停下試圖想要阻止，但克里斯帝似乎死意已決，仍不顧一切的從24公尺高的橋上一躍而下自殺。

▲克里斯帝。（圖／翻攝自當事人臉書）

據悉，在克里斯帝尋短的前幾天，他收到了醫學保護會寄來的欠款單，約有48000英鎊（約台幣180萬）的帳單，實際上需支付金額僅3000英鎊（約台幣11萬），家人認為可能是因為這筆金額讓他想不開。克里斯帝的父親表示，在兒子尋短前幾天還陪同去看精神科，當時他還否認自己想要自殺。

驗屍官哈塞爾（Mary Hassell）表示，克里斯帝確實是自殺身亡，但面對死者的壓力，其實很多人都很想幫助他，「金錢和工作都不該是結束生命的理由」。目前由克里斯帝家人在募款平台上發起的募捐活動已達到34000英鎊（約120萬台幣），希望可以協助一家人未來的生活。

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