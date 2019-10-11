　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

優秀醫師怕賺不夠　騙妻外出「跑去跳橋尋短」路人阻止遭甩手…慘聽趴答聲！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼橋。（圖／Pixabay）

▲金字塔頂端的醫師因為擔心失業而跳橋。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

金字塔頂端的人，可能佔百分之1，不管收入或是工作、生活都是雙贏，但最近英國一名43歲的頂尖醫師克里斯帝（Miles Christie），雖在親友眼中都是人生勝利組，有著完美的妻子與小孩，但卻還是為了工作、生活相當憂鬱，加上同時在2間診所擔任醫師，認為自己並沒有辦法給家人好的陪伴，收入不夠養家，竟藉口要與親友游泳，跑到橋邊一躍而下結束生命。

根據英國《每日郵報》報導，克里斯帝擁有高學歷，2間醫院的醫師工作，在親友眼中和妻子、孩子過著相當和樂的日子，但他心中卻不斷的對現階段的生活感到擔憂。如此杞人憂天的想法，不久後讓克里斯帝精神負荷不了，必須要到精神科報到。克里斯帝向心理師表示，「我非常擔心自己失去工作，也害怕自己有一天收入無法在養家」。

縱使親友不斷的鼓勵克里斯帝已經是很好的父親、老公，但他仍認為越是戴著沉重的光環，反而越害怕失去。在案發當天，克里斯帝原本告訴老婆要與兄弟們去游泳，在經過一座橋時突然爬上橋墩邊，經過的人車立刻停下試圖想要阻止，但克里斯帝似乎死意已決，仍不顧一切的從24公尺高的橋上一躍而下自殺。

▲克里斯帝。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲克里斯帝。（圖／翻攝自當事人臉書）

據悉，在克里斯帝尋短的前幾天，他收到了醫學保護會寄來的欠款單，約有48000英鎊（約台幣180萬）的帳單，實際上需支付金額僅3000英鎊（約台幣11萬），家人認為可能是因為這筆金額讓他想不開。克里斯帝的父親表示，在兒子尋短前幾天還陪同去看精神科，當時他還否認自己想要自殺。

驗屍官哈塞爾（Mary Hassell）表示，克里斯帝確實是自殺身亡，但面對死者的壓力，其實很多人都很想幫助他，「金錢和工作都不該是結束生命的理由」。目前由克里斯帝家人在募款平台上發起的募捐活動已達到34000英鎊（約120萬台幣），希望可以協助一家人未來的生活。

►►漂亮漂亮！！秘密全公開

ET快訊
香茅油撲鼻！他「搭北捷頭痛炸」雙手一抹險死　網長知識：不亂擦
蔡依林機場穿拖鞋「撐爆白背心」！走路到一半險摔
撞擊畫面曝！桃園熊貓外送員「遭貨車吞噬亡」留一灘血..安全帽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

屁孩哥搬化糞池蓋玩捉迷藏　5歲妹跌進「被屎滅頂溺死」竟跑回家裝沒事…

19歲嫩弟被騙「幫2熟女姐修iPhone」　遭反控破壞手機…性玩具捅菊逼付1500元！

父親眼目睹熟女從「4m高遊樂船噴射出」擊中兒　水泥地被血水覆蓋…遊客全傻！

變態哥揪友「吃麵當消夜」　騙忘記帶菸…直衝朋友家「品嚐朋友妻」

工人除草發現「被白蛆覆蓋的肉」　往前走竟撿回「頭顱、四肢、軀幹」拼成爛屍

烏干達通過「同性戀死刑法案」　當地LGBT崩潰求救…官員冷回：那不自然！

40歲OL工作12年月領4萬！　絕望PO文慘被知名企業家狠嗆：妳才完蛋啦

優秀醫師怕賺不夠　騙妻外出「跑去跳橋尋短」路人阻止遭甩手…慘聽趴答聲！

伊朗油輪突爆炸起火「石油流入紅海」　當地媒體：2導彈擊中

影／台女遊長灘島「超露比基尼」引轟動慘被罰款！　警：根本只穿繩子

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

韓演說「中華民國了不起的國家」　下一秒巨幅國旗背板突然崩落...

國慶演說蔡英文講6次「中華民國」　不分藍綠！提主權連馬英九也拍手

厚臉皮薩摩耶「懶躺前院不回家」 媽拚命抱不動...網笑：牠要肉肉啦

大陸民主化兩岸才能和平發展！　韓國瑜穿國旗衣戰力+9：拿槍捍衛主權

被爆虐狗！警犬訓練所「鞭打、猛踹」　死了就地掩埋...同伴含淚抖縮狗籠

40歲OL工作12年月領4萬！　絕望PO文慘被知名企業家狠嗆：妳才完蛋啦

優秀醫師怕賺不夠　騙妻外出「跑去跳橋尋短」路人阻止遭甩手…慘聽趴答聲！

伊朗油輪突爆炸起火「石油流入紅海」　當地媒體：2導彈擊中

影／台女遊長灘島「超露比基尼」引轟動慘被罰款！　警：根本只穿繩子

沒在管中國施壓！裴洛西賀電「中華民國台灣總統」慶雙十　親筆簽名超感人

華為失去Google服務「少賺逾100億美元」　任正非：沒有多大的影響

加州酒店2023年起　禁止提供小罐沐浴用品響應環保　　

高級酸再進階！《南方四賤客》新片釋出　直接F髒話嗆中國政府

工人除草發現「被白蛆覆蓋的肉」　往前走竟撿回「頭顱、四肢、軀幹」拼成爛屍

諾貝爾和平獎今揭曉！　瑞典16歲環保少女「桑伯格」呼聲最高

日本人氣法式吐司快閃中和環球　國慶連假消費送買1送1券

蘆洲新開小吃店！招牌滷肉飯只要25元　必搭鯊魚堙沾芥末、薑絲超對味

中職／王鴻程守備不行　對猿防禦率0沒進總冠軍賽

高嘉瑜唱浪子回頭大走音…「想入圍金曲獎」　主持人急搶麥克風：可以了！

底下哥哥睡死...萌汪「重壓頭頂」眼神掃視：本汪護送你到家

曾參與示威！香港15歲失蹤少女成「全裸浮屍」　同學曝細節：案情不單純

40歲OL工作12年月領4萬！　絕望PO文慘被知名企業家狠嗆：妳才完蛋啦

中職／對兄弟藏了多猛　洪總：自然發生的

韓國瑜稱人民要「安全感」　蔡英文：不是來自步步退讓！

《打鬼》創作拼圖　源自作者不可思議的經歷

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

國際熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

哈吉貝恐登陸！日本停駛停飛、超市關閉

合照比OK手勢　環球影城員工開除

女嬰泡進67°C熱水　皮膚融化慘死

南方四賤客新片直接髒話嗆中國

CNN主持人問哈登「中國最敏感問題」　秒遭制止

土耳其威脅　放行360萬難民入歐

烏干達通過「同性戀死刑法案」　當地LGBT崩潰求救

屁孩哥搬化糞池蓋玩捉迷藏　5歲妹跌進「被屎滅頂溺死」

下架全港抗爭地圖！庫克：已違法

父親眼目睹熟女從「4m高遊樂船噴出」擊中兒爆血

哈吉貝襲日　破壞力1958年來最強

川普將見劉鶴　美股樂觀道瓊漲150點

工人除草發現「被白蛆覆蓋的肉」竟是屍體被分8塊

更多熱門

相關新聞

住院醫師納入勞基法後可以投勞保　預估受惠人數4680人

自勞動部9月1日將住院醫師納入勞基法後，勞保局表示，公立醫療院所及僱用員工5人以上且經依法設立財團法人或社團法人登記的私立醫療院所，即為勞工保險及就業保險強制投保單位，應依規定為所僱用之住院醫師等員工申報參加勞工保險及就業保險。

台姐亞軍超吸睛！移民署花車秀舞

做電腦斷層檢查　暴怒男突猛K醫師頭部遭訴

醫師小三「床上約跑」正宮打掃抓包

花東民衆求子可圓夢　送子醫師進駐花慈

關鍵字：

醫師跳橋人生勝利組欠債養家

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

連千毅70萬勞力士「鑑定結果」出爐

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

虎科閨蜜遭砂石車輾碎　另一角度畫面曝

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

虎科大2女遭砂石車輾斃　父見碎屍哭癱

高加索做錯事被鍊！委屈塞爸懷裡

孫生和女粉互動…突被男子衝上台揍

編劇為何賜死《天空之城》慧娜？

醫院深夜突竄惡火！一家4口全燒成骨架

高材生剝皮肢解流浪狗！自曝影片：燉肉太香

喝奶茶也引臭！醫曝「4類食物」讓體味濃爆

酷炫餐廳伸手　網抓包疑摸瑀熙腿

更多

最夯影音

更多
虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...
手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面