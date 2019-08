「2.4米巴風特」擺阿肯色州議會前　美國撒旦教捍衛宗教自由　　

實習記者許祐誠/綜合報導

美國阿肯色州(Arkansas)2018年8月有數名「撒旦聖殿」(Satanic Temple)的信徒,在議會大廈前放置一個超過2.4公尺的巨型巴風特(Baphomet)雕像,抗議州議會在議會大廈前放置刻有基督教十戒的石碑,獨厚特定宗教,已經違反美國憲法第一修正案保障的「宗教自由和言論自由」。

根據《福斯新聞》(Fox News)報導,約有150名「撒旦聖殿」信徒、基督新教徒和其他支持者於16日下午1時,推著巨型雕像在州議會前展開抗議活動。發起抗議的「撒旦聖殿」阿肯色州分會創始人福瑞斯特(Ivy Forrester)表示,如果議會禁止其他宗教也放置紀念碑,等同於違反美國立國的基礎。

Worth noting: In 2017, the Satanic Temple sent Arkansas legislators a letter, asking them to sponsor a bill, that would allow for a statue of Baphomet to be placed on capitol grounds. Not one legislator responded Rep. Kim Hammer tells @KATVNews #arnews #arpx #arleg pic.twitter.com/x6tKm0euhl