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「2.4米巴風特」擺阿肯色州議會前　美國撒旦教捍衛宗教自由　　

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實習記者許祐誠／綜合報導

美國阿肯色州（Arkansas）2018年8月有數名「撒旦聖殿」（Satanic Temple）的信徒，在議會大廈前放置一個超過2.4公尺的巨型巴風特（Baphomet）雕像，抗議州議會在議會大廈前放置刻有基督教十戒的石碑，獨厚特定宗教，已經違反美國憲法第一修正案保障的「宗教自由和言論自由」。

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，約有150名「撒旦聖殿」信徒、基督新教徒和其他支持者於16日下午1時，推著巨型雕像在州議會前展開抗議活動。發起抗議的「撒旦聖殿」阿肯色州分會創始人福瑞斯特（Ivy Forrester）表示，如果議會禁止其他宗教也放置紀念碑，等同於違反美國立國的基礎。

由於阿肯色州2017年通過在州議會前設置十戒紀念碑的法案，該州參議員拉伯特（Jason Rapert）甚至低調出資贊助設置紀念碑，引起諸多宗教團體的不滿，因此聯手向美國聯邦法院提起訴訟案，抗議州議會違反美國憲法第一修正案，要求將紀念碑「移出」州議會。

當天有許多反對活動者也抵達現場，不斷向抗議者唱聖歌示威，也高舉寫著聖經內容的牌子，但雙方沒有爆發太大的衝突。抗議者也在活動結束後，於當晚悄悄地把巴風特的雕像移出州議會。

根據《華盛頓郵報》報導，撒旦聖殿的總部位於麻薩諸塞州塞勒姆（Salem），信徒大多不崇拜撒旦，而是一群質疑權威的無神論者、人文主義者和自由言論家，他們認為世界上所有的怪力亂神都是人創造的，因此沒必要崇拜。

除此之外，撒旦教崇尚有獨立思考能力，推崇創新和理性，他們認為天主教教義中的「七宗罪」，其實並非原罪，而是指人性，並推崇自主思考，政教分離等觀念，希望信徒不會陷入信仰之中，而忘記本身的獨立思考能力。像是撒旦教的「九宗罪」中，「愚蠢」列為九罪之首，他們譴責容易受到洗腦而不思考的群眾。

▼ 「撒旦聖殿」（Satanic Temple）。（圖／翻攝自臉書／Satanic Temple）

▲▼ 「撒旦聖殿」（Satanic Temple）。（圖／翻攝自臉書／撒旦聖殿（Satanic Temple））

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