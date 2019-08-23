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影／凌晨2點聽見詭聲！獨居女往床下一看…陌生男瞬間與她對眼「開始咧嘴笑」

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▲憂鬱,難過,悲傷 。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲床下躲藏一名陌生男子，讓女子嚇壞了。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者朱世凱／綜合報導

如果半夜關燈入睡時，赫然發現家裡有個陌生人，想必許多人都會嚇得驚慌失措。大陸一名趙姓女子慌張地報案表示，她近日深夜12點才回家，後來凌晨2點入睡時開始聽到怪異聲響，還感覺床底下有陌生的東西在晃動，所以就起身往床下一看，沒想到就和一名陌生男子對到眼，而且對方還咧嘴笑了，讓她當場大哭直喊「你是誰？」

▼趙女說，當她跟男子對眼後，只是惶恐地問對方是誰。（圖／翻攝自荔直播，下同）

▲▼凌晨2點聽見詭聲！女孩往床下一看嚇壞。（圖／翻攝自荔直播）

綜合陸媒報導，事發在江蘇省南京市，趙女表示，這間房子是租的，她並不清楚陌生男子是如何且何時進入屋內，「感覺下午就一直在家了，因為屋內充斥很臭的味道」，她隨後不以為意出門，直到深夜12點才回家盥洗休息，但是當她睡到凌晨2點左右時，開始聽到奇怪聲音，還有人在床下動來動去的感覺，她只好害怕地起身去開燈。

▲▼凌晨2點聽見詭聲！女孩往床下一看嚇壞。（圖／翻攝自荔直播）

趙女繼續啜泣地說，當她開燈後就走到陽台一側往床下一看，果真看見一名陌生男子正注視著她，而且不斷咧嘴冷笑，她嚇得直問「你是誰啊？」但對方什麼話都不說，只是想從床底爬出來拉她的手，她只好不斷呼救，男子才趕快逃離現場。當員警趕到現場時，男子已經不知去向。

▲▼凌晨2點聽見詭聲！女孩往床下一看嚇壞。（圖／翻攝自荔直播）

趙女第二天表示，陌生男又再次莫名地溜進屋內，但她已經事先求助男友也暗中報警了，因此當陌生男子從床下衝出後，很快就被眾人包圍制伏。對方還一直說「我只是來送信的」，試圖掙脫束縛。李姓嫌犯被捕後坦承，自己之所以跑來女子房間，是想找可能租在這的前女友，他知道這個社區只有4間專門出租的房子。

▼趙女密碼鎖設置太簡單惹禍。（圖／翻攝自荔直播）

▲▼凌晨2點聽見詭聲！女孩往床下一看嚇壞。（圖／翻攝自荔直播）

趙女困惑地說，屋子的密碼鎖只有她清楚，為什麼陌生男可以闖入？嫌犯則說，因為密碼鎖設置地太過簡單，而且他曾在其它社區做過清潔員，所以看過不少人設置密碼鎖的「習慣」，只要用一些常用的數字做排列，就可以輕鬆破解入屋。員警提醒民眾，為了人身和財產安全，設定密碼別太過簡單，否則貪一時方便很可能讓自己陷入險境。

不少網友看完後表示，「心臟受不了」、「如果是我，應該當場昏厥了」、「嫌犯第二天竟然還敢再來」、「看來前女友會跑掉不是沒原因」、「嚇死人了啦，還是在睡著的時候耶」、「瞬間想到《鎖命危機》這部電影」、「人果然比鬼可怕」、「女孩子一人在外肯定害怕得要命」。

▼床下有怪聲，女子往下一看，就見到陌生男子對她咧嘴笑。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）

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關鍵字：凌晨,獨居,租屋,陌生人,密碼鎖,床下,報警

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