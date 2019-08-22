相機撞上數位編輯，甜甜的視覺糖果一口接一口

過葡萄牙攝影師Teresa Freitas的眼睛看世界，就像走進糖果般的仙境。她憑藉柔和柔和的色調和富有想像力的構圖方式，不斷增加的旅行攝影作品，用鏡頭捕捉到每個地點的魔力。

Freitas在大學二前即開始便對攝影和創意編輯方面有著極大的興趣。在此期間，她使用黑白電影拍攝肖像畫，但她的風格很快演變成她今天創作的彩色數位照片。從聖彼得堡的軍事遊行到布達佩斯的溫泉浴場，她異想天開的畫面與色調看起來就像是「布達佩斯大飯店」的場景一角。

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Freitas以數位技術編輯照片，實現她獨特的柔和色調美學。「當我旅行地點越來越多時，便開始意識到我們可以用多少顏色來塑造一個圖像，並給一個地方帶來一種微妙的陌生感？因為它不會同時存在，」Freitas告訴我們她的想法。「我總是被繽紛的顏色所吸引，所以這不是我有意識決定的方向，而是一個自然的結果。」

圖片文章來源／My Modern Met

（完整文章請看城市美學新態度）

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