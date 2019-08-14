長得像北川景子！日本「最可愛高一女生」戒甜食瘦5公斤...逆轉奪冠

▲ 千葉祐夕為了比賽瘦了5公斤。（圖／翻攝自／Instagram／yuleaf_0828）

實習記者羅明輝／綜合報導

「2019日本最可愛高一女生」選拔在7月27日畫下句點，今年奪得冠軍的是來自愛知縣的「千葉祐夕」。有著一雙靈氣十足大眼睛和甜美笑容的她，為了這次比賽戒掉甜食，餐餐沙拉，一口氣瘦下了5公斤，在得知自己榮獲冠軍後，也忍不住喜極而泣。

根據日本媒體《modelpress》報導，千葉祐夕從小喜歡唱跳，對演藝圈也相當有興趣，這次得知「2019日本最可愛高一女生」報名開始後，她在母親及高中朋友的鼓勵與支持下，參加了比賽。

▲千葉祐夕拿下「2019日本最可愛高一女生」冠軍 。（圖／翻攝自女子高生ミスコン推特）

為了讓展現出更好的面貌，千葉祐夕增加了自己的運動量，改變飲食習慣，忍痛戒掉最喜歡的甜食，改以沙拉作為每餐的主食，最後成功在比賽前瘦了5公斤。

比賽期間，千葉祐夕在各個社群媒體的轉發、投票數及粉絲人數一度不盡理想，不過她始終告訴自己「絕對不要現在就放棄」，努力為自己拉票，雖然是以綜合成績第2名進入決賽，但最終拿下了選拔的第一名，成功實現了夢想。





▲ 千葉祐夕曾被人說過長得像北川景子。（圖／翻攝自女子高生ミスコン推特、北川景子IG）

千葉祐夕表示，曾有人說過她長得像女星北川景子，自己當然也希望能進到演藝圈內嘗試各種工作，「雖然現在我還不確定想成為一位演員還是歌手，但只要有機會，我都願意去嘗試看看。」

取得「日本最可愛高一女生」冠軍頭銜的千葉祐夕，現在也獲得了參加今年12月12日「女子高中生選美大賽」的參賽資格，對此，她透露，「我會以拿到第2個冠軍作為下一個目標，繼續努力。」

▼ 千葉祐夕氣質清新、笑容甜美。（圖／翻攝自千葉祐夕推特）