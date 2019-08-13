ASICS官網將台灣列為「國家」！　代言人韓東君急切割：堅持一個中國

▲韓東君終止與ASICS的代言合作。（圖／翻攝／ASICS中國官網／韓東君微博）

記者洪珮瑄／綜合報導

繼手搖飲風波之後，近日又爆發「T恤之亂」，日本運動品牌亞瑟士（ASICS）官方網站近日被網友抓包，將台灣、香港、中國大陸都 列在「亞洲及大洋洲」國家區，引發論戰。對此，有著「大陸吳彥祖」稱號的男星韓東君昨日緊急發出聲明稱，將停止與ASICS品牌的代言合作。

自義大利精品VERSACE（凡賽斯）被爆出在T恤上將香港與澳門列為國家之後，COACH、紀梵希（GIVENCHY）、ASICS相繼捲入風波。對於ASICS的官網將台灣、香港、大陸並列一事，大陸網友紛紛到ASICS官方微博留言，要求更正內容。

▲日本運動品牌亞瑟士遭大陸網友爆料，將台灣列為國家。（圖／翻攝亞瑟士官網）

ASICS（中國）昨（12）日緊急在官方微博澄清，「亞瑟士中國及全體員工始終如一地堅持祖國領土完整，支持一個中國原則，支持香港、台灣是中國領土不可分割的一部分。」此外，聲明稿也指出，事發後，第一時將已向ASICS總部溝通，要求盡快更正內容。

對此，身為ASICS代言人的大陸男星韓東君昨日火速切割，他在個人官方微博上表示，「亞瑟士（ASICS）品牌在中國官網上，用中文寫明中國香港與中國台灣，而其國際官網上卻將香港與台灣並列為國家，該行為涉嫌侵犯我國國家主權及領土完整，對此，將決定與ASICS停止一切代言合作。」

▼事件爆發後，韓東君立刻與亞瑟士（ASICS）切割。（圖／翻攝韓東君微博）