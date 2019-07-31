「How are you？」回「I'm fine」　外國人：過時了

實習記者陳樂怡／綜合報導

當我們聽到「How are you？」第一時間，大多數人都回「I'm fine.Thank you」，但外國人根本不會這樣回！日本節目進行實測街訪結果發現，答案幾乎都是「Good」、 「Great」和「Very good」，跟課本上教的「I'm fine.Thank you and you？」差很大，外國人還說「上世紀才這樣用」，當下讓人跌破眼鏡。

▲外國人表示 「I'm fine.Thank you and you？」帶官腔的口氣，日常生活比較少用。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

請繼續往下閱讀...

每次跟外國人打招呼，一聽到「How are you？」腦海SOP就跳出「I'm fine.Thank you」的回答，有時侯還怕不禮貌，後面加「And you？」但在日前，日本一個節目的實測街訪中，問外國人「How are you？」時，卻沒有出現「I'm fine.Thank you」，反而都是「Good」、「Great」和「Very good」的答案，讓人懷疑學校教的難道不對嗎？

在調查後，外國人表示「因為是以朋友的示好方式回答，比較隨意輕鬆」，還說「I'm fine.Thank you and you？」帶官腔的口氣，日常生活比較少用，「英文老師的教法是上世紀用的，現在都回Good或者Wonderful」。

若按照外國人說法，那老師為什麼還是教「I'm fine.Thank you and you？」，調查發現，現在連「Thank you」也不是回「You are welcome」，還能用「No problem」表示。

其實語言的使用，應該是根據情境、實際狀況和長幼輩份差異作調整，語法會因時代和社會趨勢改變，只照課本唸恐怕容易與時代脫軌。