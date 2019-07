「How are you？」回「I'm fine」　外國人：過時了

實習記者陳樂怡/綜合報導

當我們聽到「How are you?」第一時間,大多數人都回「I'm fine.Thank you」,但外國人根本不會這樣回!日本節目進行實測街訪結果發現,答案幾乎都是「Good」、 「Great」和「Very good」,跟課本上教的「I'm fine.Thank you and you?」差很大,外國人還說「上世紀才這樣用」,當下讓人跌破眼鏡。

▲外國人表示 「I'm fine.Thank you and you?」帶官腔的口氣,日常生活比較少用。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

每次跟外國人打招呼,一聽到「How are you?」腦海SOP就跳出「I'm fine.Thank you」的回答,有時侯還怕不禮貌,後面加「And you?」但在日前,日本一個節目的實測街訪中,問外國人「How are you?」時,卻沒有出現「I'm fine.Thank you」,反而都是「Good」、「Great」和「Very good」的答案,讓人懷疑學校教的難道不對嗎?

在調查後,外國人表示「因為是以朋友的示好方式回答,比較隨意輕鬆」,還說「I'm fine.Thank you and you?」帶官腔的口氣,日常生活比較少用,「英文老師的教法是上世紀用的,現在都回Good或者Wonderful」。

若按照外國人說法,那老師為什麼還是教「I'm fine.Thank you and you?」,調查發現,現在連「Thank you」也不是回「You are welcome」,還能用「No problem」表示。

其實語言的使用,應該是根據情境、實際狀況和長幼輩份差異作調整,語法會因時代和社會趨勢改變,只照課本唸恐怕容易與時代脫軌。